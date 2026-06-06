Я нашел ошибку
Главные новости:
63% женщин считают читающих мужчин более привлекательными
63% женщин считают читающих мужчин более привлекательными
Названы главные критерии при выборе загородного дома среди работающих жителей ПФО
Названы главные критерии при выборе загородного дома среди работающих жителей ПФО
Легенды спорта зарядили энергией сотни самарцев на волжской набережной
Легенды спорта зарядили энергией сотни самарцев на волжской набережной
В ГД предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ
В ГД предложили ввести материнскую зарплату не ниже МРОТ
В Самаре в горящем расселенном доме на улице Ленинской погиб мужчина
В Самаре в горящем расселенном доме на улице Ленинской погиб мужчина
До вечера 6 июня в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, возможен град
До вечера 6 июня в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, возможен град
В Кировском районе Самары сбили женщину на проезжей части
В Кировском районе Самары сбили женщину на проезжей части
дефицит кадров в самарских компаниях снизился почти вдвое за год
Дефицит кадров в самарских компаниях снизился почти вдвое за год
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.83
EUR 85.56
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 6 июня на сцене встретятся талантливые музыканты из России и Китая
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на литературный бал
Сказочные герои произведений Александра Пушкина ждут ребят в гости 5 июня в Самарском зоопарке
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Прокуратура Самары начала проверку ЖК «Король Лев» из-за жалоб жильцов

285
Прокуратура Самары начала проверку ЖК «Король Лев» из-за жалоб жильцов

В Самаре прокуратура начала проверку жилого комплекса «Король Лев» после жалоб жильцов в соцсетях. Людей возмутили новые правила пользования грузовыми лифтами и платные услуги по подъему стройматериалов.

Согласно информации, размещенной в интернете, управляющая компания ограничила грузоподъемность лифтов для новоселов. Сначала ее снизили с 1000 килограммов до 500, а затем до 250. Кроме того, лифты отключают ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Жильцы предполагают, что это сделано, чтобы избежать поломок во время массового ремонта квартир.

Одновременно на фасадах домов установили лебёдки для подъема стройматериалов. Подъем тонны строительной смеси стоит 1500 рублей, гипсокартона 1000, плитки - 500. Жители утверждают, что лебёдки смонтировали без их согласия, а деньги идут подрядчику.

Прокуратура города уже проводит проверку. По ее результатам будет принято решение о наличии или отсутствии нарушений, пишет Самара-КП.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары
6 июня 2026  11:14
Водолазы обследуют береговую линию Волги перед завозом песка на пляжи Самары
286
4 июня в рамках деловой программы ПМЭФ состоялась панельная сессия «Химия – энергия жизни». Эксперты – представители власти, науки и бизнеса - обсудили вызовы, стоящие перед отраслью, ее приоритетные направления развития.
5 июня 2026  21:45
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в сессии «Химия – энергия жизни» на ПМЭФ
583
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
5 июня 2026  13:24
Более 12700 школьников Самарской области сдали ЕГЭ по русскому языку
657
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
5 июня 2026  12:54
Особый противопожарный режим продолжает действовать в Самарской области!
510
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
5 июня 2026  11:45
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов
402
Весь список