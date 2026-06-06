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В день эколога в Самаре открыли новую экостанцию, она принимает на переработку основные виды вторсырья

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В день эколога в Самаре открыли новую экостанцию, она принимает на переработку основные виды вторсырья

Пункт раздельного сбора расположен на парковке гипермаркета «Магнит» на ул. Кирова, 308. Экостанция принимает на переработку основные виды вторсырья: пластиковую упаковку, макулатуру, стекло и металл.

«Вовлечение крупного бизнеса в экономику замкнутого цикла — важнейшее условие экологической трансформации региона. И открытие еще одной экостанции в Самаре — яркое подтверждение этого тренда. Важно, что во взаимодействии с бизнесом создаются не разовые акции, а постоянная инфраструктура для жителей. Каждый экопункт — вклад в формирование осознанного отношения к вторичным ресурсам, чистоту региона и достижение целей нацпроекта «Экологическое благополучие», — отметил министр природных ресурсов региона Артем Ефимов.

Центральным арт-объектом экостанции стала инсталляция «Найди время — сделай мир чище»: большие песочные часы, в верхней части которых находились собранные отходы — пластиковые бутылки, а в нижней — реальные товары, произведенные из переработанного вторсырья. Перетекающий сверху вниз поток символизирует не только цикличность переработки, но и простую истину: каждому по силам найти немного времени, чтобы сделать мир чище.

«Для СИБУРа развитие экономики замкнутого цикла — это не абстрактная цель, а практическая работа по созданию инфраструктуры и технологий, которые позволяют возвращать использованную упаковку в производство. Вторичный ПЭТ служит сырьем для создания гранул СИБУР Vivilen, которые используются для производства новой упаковки для напитков и других продуктов известных брендов. Такие проекты помогают показать жителям, что правильно собранное вторсырье может получить новую жизнь и снова стать востребованным материалом», — поделилась Анастасия Прошева, менеджер проектов дивизиона вторичных полимеров СИБУРа.

Фото Минприроды региона

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