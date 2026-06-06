В Самаре в горящем расселенном доме на улице Ленинской погиб мужчина

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, в пятницу 5 июня произошел пожар в доме № 105 на улице Ленинской в Самарском районе города. Там загорелся расселенный дом. Огонь охватил территорию площадью 200 квадратных метров.



Информация о пожаре поступила в 14:00, в 14:44 — его локализовали, а в 15:02 — полностью ликвидировали.



На месте работали 24 человека на 6 единицах техники.



Известно, что в 14:47 спасатели обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.



Причины возгорания выясняются, пишет 450Медиа.