В Исаклинском районе горел дом на площади 45 квадратных метров

21 июля в 02:33 в пожарно-спасательную часть № 118 филиал ГКУ СО «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в деревне Малое Микушкино на улице Первомайской горит дом.

К месту вызова выехали дежурный караул в количестве 5 человек на двух единицах техники, а также добровольная пожарная команда сельского поселения Большое Микушкино.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 45 квадратных метров.

В 02:40 пожар был локализован, в 02:55 ликвидировано открытое горение, а в 05:10 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

На тушение были поданы 3 ствола «Б», создано 1 звено газодымозащитной службы.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"