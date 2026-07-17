Девяносто квадратных метров были объяты огнем вчера в Шенталинском районе

Огнеборцы пожарно-спасательной части № 131 ликвидировали возгорание дома.

16 июля в 15:35 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Шентала на улице Кирова. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательной части № 131.

По прибытии было установлено, что горит жилой дом на площади 90 квадратных метров. Существует угроза распространения огня на соседние строения.

На тушение дома были поданы 4 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев в 15:47 пожар был локализован, в 16:04 – объявлена ликвидация открытого горения, а в 19:32 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

В тушении пожара принимали участие 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"