В Совфеде предупредили о новой схеме мошенников с виртуальными картами

Мошенники обманывают россиян, предлагая услуги по оформлению виртуальных зарубежных карт для покупок в иностранных сервисах и оплаты в других странах. Об этом 17 июля рассказал сенатор Артем Шейкин.

«Одной из новых приманок мошенников стали предложения оформить виртуальную банковскую карту якобы для оплаты зарубежных сервисов, онлайн-покупок или международных подписок через неофициальные интернет-площадки», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Шейкина, подобные предложения могут использоваться не только для хищения денежных средств, но и для сбора персональных данных граждан. Он пояснил, что попавший на уловку мошенников человек рискует передать им паспортные данные и реквизиты карты или перевести деньги за услугу, которой в действительности не существует. В результате человек может потерять и средства, и контроль над своими персональными данными.

Сенатор подчеркнул, что любые операции с банковскими картами должны осуществляться исключительно через лицензированные финансовые организации и проверенные сервисы. Он также посоветовал с осторожностью относиться к предложениям обойти существующие ограничения, обещаниям гарантированного результата или требованиям предоставить персональные данные либо перевести деньги на счет физического лица.