АвтоВАЗ завершил производство одной модели Lada. Волжский автозавод сообщил, что с конвейера сборочной площадки сошёл последний экземпляр внедорожника Niva Legend с 1,7-литровым двигателем. В сообщении компании, поступившем в редакцию Quto.ru, говорится, что это стало «историческим рубежом» перед запуском обновлённой версии вездехода, который запланирован на конец июля 2026 года.

«Старый двигатель, ведущий родословную ещё от первых “классических” моделей, окончательно уступает место современному агрегату. Теперь внедорожник будет оснащаться мотором 1,8 литра с облегчёнными поршнями и ремнём газораспределительного механизма», — подчеркнули в пресс-службе отечественного автогиганта.

Старт серийного производства рестайлингового внедорожника состоится 20 июля 2026 года, а само событие приурочено к юбилею АвтоВАЗа.

Автомобиль обзаведётся не только новым мотором, также модернизации подверглись более 350 деталей и компонентов.