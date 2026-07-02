Продажи автомобилей Lada выросли на 14,3% в июне

По итогам июня 2026 года российские дилеры Lada реализовали 30,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 14,3% превышает показатель июня 2025 года и на 11,5% больше, чем в мае текущего года. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 2 июля.

Лидером по объему продаж в июне стала Lada Granta (11,5 тыс. ед.), ее результат практически соответствует уровню прошлого года, но на 5% выше мая 2026-го.

Продажи Lada Vesta составили 6053 автомобиля (+3,2% к июню 2025-го и +17,5% к маю 2026-го), а реализация Lada Iskra достигла 3359 машин, увеличившись на 20,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Семейство внедорожников Niva также демонстрирует рост: Niva Travel разошлась тиражом 3594 автомобиля (+20,6% год к году и +7,7% к маю), а классическая Niva Legend — 2759 единиц (+13,1% и +12,7% соответственно).

Что касается семейства Largus, то пассажирских версий продано 2413 ед. (+34,1% к маю), а коммерческих фургонов — 510 ед. (+4,9% к маю).

Всего за первую половину 2026 года совокупный объем реализации автомобилей Lada составил 154,1 тыс. ед. Рыночная доля марки, согласно оценке компании, достигла 24,4%.