АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva

АвтоВАЗ расширил возможности линии по сварке кузовов внедорожников Lada Niva Legend в процессе очередного этапа модернизации производства, которое проводилось в первой половине мая. Соответствующая информация следует из видео встречи главы автокомпании Максима Соколова с сотрудниками завода, опубликованном в корпоративном канале в мессенджере «Макс»

Так, если прежде линия сварки была рассчитана на 22 кузова в час, то теперь ее мощности расширены до 30 кузовов в час. Отмечается, что цех сварки кузовов «Нивы» считается одним из самых роботизированных на АвтоВАЗе.

Также АвтоВАЗ провел модернизацию линии по окраске кузовов внедорожников «Нива». Она проходила в два этапа: в период зимнего корпоративного отпуска и майского. Заменены теплообменники, насосы, контуры орошения, полностью шкаф управления и выпрямители, пишут "Известия".

«Модернизация позволила значительно улучшить качество покрытия при окраске», — заявили на АвтоВАЗе.