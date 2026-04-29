Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сербии завершилось Первенство Европы по самбо среди юниоров, где самарская спортсменка Екатерина Фадеева завоевала золото среди девушек от 18 до 20 лет в весовой категории до 80 кг.
Самарская спортсменка завоевала Золотую медаль Первенства Европы среди юниоров по самбо 
До 10 мая жители Самары могут проконсультироваться по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита на «горячей линии».
«Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита работает в Самаре
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничные дни.
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» изменит режим работы в праздничные дни
«РКС-Самара» напоминают о плановых работах 30 апреля в пос. Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара».
«РКС-Самара»: плановые отключения ХВС в Красноглинском районе
В 2026 году в десятый раз состоится международная патриотическая акция «Огонь памяти». По традиции представители Народного фронта доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной
Международная акция «Огонь памяти» впервые пройдет в Самарской области
Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты
Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.69
-0.12
EUR 87.59
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut

162
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut

АО «АвтоВАЗ» во время планового корпоративного отпуска с 1 по 13 мая 2026 года проведет масштабную переналадку мощностей под запуск нового кроссовера Lada Azimut. Кроме того, планируется модернизация линии сборки семейства Lada Niva. Общий бюджет работ превысит 530 млн руб., сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Предприятие выполнит более 15 тыс. операций суммарной емкостью 110 тыс. человеко-дней. В цехах окраски, сварки и автосборочном комплексе будет обновлено оборудование, в двигательном производстве пройдут пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров. Они предназначены для выпуска моторов 1,6 (свыше 120 л.с.) и 1,8 (более 130 л.с.), которые, как ожидается, получат новые модели Lada.

Все работы по техперевооружению планируется завершить к 18 мая. С 14 мая, после окончания корпоративного отпуска, начнется поэтапное заполнение технологических линий, не задействованных в текущем этапе модернизации. Ранее они были полностью освобождены от заделов в преддверии длительных выходных. На период остановки производства за сотрудниками сохраняется полная заработная плата, пишет Коммерсантъ-Волга.

Теги: Автоваз

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
