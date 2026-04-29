В Сербии завершилось Первенство Европы по самбо среди юниоров, где самарская спортсменка Екатерина Фадеева завоевала золото среди девушек от 18 до 20 лет в весовой категории до 80 кг.
Самарская спортсменка завоевала Золотую медаль Первенства Европы среди юниоров по самбо 
До 10 мая жители Самары могут проконсультироваться по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита на «горячей линии».
«Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита работает в Самаре
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничные дни.
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» изменит режим работы в праздничные дни
«РКС-Самара» напоминают о плановых работах 30 апреля в пос. Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара».
«РКС-Самара»: плановые отключения ХВС в Красноглинском районе
В 2026 году в десятый раз состоится международная патриотическая акция «Огонь памяти». По традиции представители Народного фронта доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной
Международная акция «Огонь памяти» впервые пройдет в Самарской области
Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"

Каких корректировок требует работа по сохранению плодородия почв, что происходит с ценами на продукцию сельхозпроизводителей, с какими вызовами сталкиваются животноводы региона — об этом в интервью рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы, руководитель ГК "РОСБИ" Николай Сомов, пишет Волга-Ньюс.

— Как вы оцениваете уровень государственной поддержки отрасли в 2026 году? Какие статьи расходов на сельское хозяйство, инициированные или поддержанные членами комитета, вы считаете наиболее важными?

— Наша страна пятый год находится под беспрецедентным давлением экономических санкций Запада. Не удивительно, что в первом чтении областного бюджета на 2026 год, представленного в Самарскую губернскую думу, было значительное сокращение средств на поддержку АПК и сельских территорий. Однако продовольственная безопасность — это особая ответственность. Вместе с профильным министерством мы провели глубокий анализ возможных последствий и увидели серьезные риски, которые могут помешать выполнить согласованные с федеральным центром задания.

Мы подготовили предложения и представили убедительные аргументы, которые поддержал губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев и депутаты фракции "Единая Россия". На сельское хозяйство во втором чтении бюджета было добавлено 870 миллионов рублей, что позволяет обеспечить финансирование всех действующих мер государственной поддержки. Они все важные и нужные.

На программу "Комплексное развитие сельских территорий" средства увеличены почти в два раза благодаря тому, что мы создали в регионе новый механизм софинансирования этой самой эффективной для села федеральной программы.

— Комитет по сельскому хозяйству очень часто занимается вопросами землепользования. В свете одного из приоритетов развития растениеводства до 2030 года, обозначенных вице-премьером Дмитрием Патрушевым, — сохранение и повышение плодородия почв — этот вопрос более чем актуален. Какие меры по выполнению этой задачи в Самарской области вы считаете наиболее действенными и необходимыми?

— Вопросов землепользования наибольшее количество в общем объеме работы нашего комитета. Плодородие самарской земли является нашим безусловным приоритетом. Земля — это важнейший ресурс государства, которым мы пользуемся временно и обязаны передать нашим потомкам бережно сохраненным и улучшенным.

Вопросы землепользования, в том числе плодородие, регулируются федеральными законами. На региональном уровне до недавнего времени оставалась небольшая возможность, и мы ее использовали. Законом Самарской области мы установили ограничения на долю подсолнечника в севообороте, требовали регулярные исследования почвы, запретили использование некачественных семян, обязали аграриев увеличить внесение удобрений, вести историю полей и тому подобное. Но в 2020 году вступил в силу федеральный закон "О плодородии" в новой редакции, куда вошли лишь некоторые наши нормы, а большинство региональных требований пришлось отменить.

В этом году доля подсолнечника в посевах достигла 41,7 процента, это настораживающий показатель нерационального, потребительского отношения к самарской земле. Призывами и лозунгами исправить ситуацию не получится. Мы вновь прорабатываем возможности законодательного регулирования с целью сохранения и повышения плодородия в регионе, также будем направлять предложения на федеральный уровень.

— Еще одним приоритетом названа адаптация растениеводства под климатические условия. Вы как руководитель агрохолдинга, имеющего в своей структуре растениеводческое подразделение, каким видите решение этой задачи применительно к Самарской области?

— Меры государственной поддержки позволили большинству растениеводов укрепить свою материальную базу и освоить технологии, позволяющие получать богатые урожаи независимо от капризов природы. Самарские земледельцы в большинстве своем являются высокопрофессиональными и прогрессивными лидерами в растениеводстве, в овощеводстве, в семеноводстве, в переработке и даже в сельхозмашиностроении. К тому же у нас мощная научная база. Об этом говорят рекордные показатели урожайности последних лет.

Однако вырастить урожай мало, важно выгодно продать. Для благополучия АПК региона немаловажна доступность зарубежных рынков. Экспортный потенциал полностью не реализован по причине действующих санкций, военных конфликтов и прочих макроэкономических факторов. Поэтому на внутреннем рынке, например, зерновых, остаются низкие цены на уровне десятилетней давности, которые чуть выше себестоимости.

Как правило, представление обычных людей о сельском хозяйстве ограничивается растениеводством, полями, которые вдоль дорог и двумя видами работ: сев и уборка урожая. Мы же знаем, что все гораздо сложнее: семеноводство, выращивание овощей и фруктов требуют особых знаний и опыта, а животноводство по технологической сложности и рискам кратно превосходит первых.

Растениеводство ориентируется на маржинальность и максимальный урожай, ошибка может компенсироваться ценой реализации, прибыль чуть больше или чуть меньше. А в животноводстве необходимо вырастить и заложить на хранение ровно столько кормов, сколько требуется для фермы и наилучшего качества. Никакие отговорки не принимаются. Рассказами о погодных аномалиях коров не накормишь. Это совершенно иной уровень профессионализма зоотехников, агрономов и механизаторов, колоссальный объем трудозатрат, требующий слаженной работы всех сотрудников коллектива.

— Как складывается ситуация в животноводстве?

— Ситуация в животноводстве тревожная из-за вирусных заболеваний КРС, "гуляющих" по стране и уже обнаруженных в соседних регионах. При выявлении заболевания у одного животного уничтожаются все на ферме и в деревне. Если такое случится в области, это неизбежно приведет к большому сокращению производства молока и мяса, которых и так недостаточно. Сейчас важно сберечь поголовье.

— Чем сейчас живет профильное для вас молочное направление?

— В молочном животноводстве большие проблемы. Впервые в истории еще зимой, когда себестоимость производства на ферме объективно растет, молокозаводы начали снижать закупочные цены. Уже снизили на 10 рублей за литр и продолжают, притом что прибыль фермы всего 3-4 рубля, и то после получения субсидии.

Заводы наращивают прибыль, а фермеры терпят убытки. Молоко ведь девать больше некуда. Действия переработчиков, уничтожающих свою сырьевую базу, объяснить можно только одним — планом обанкротить и скупить за бесценок эти фермы. Или они рубят сук, на котором сидят?

Напомню, молокозаводы регулярно берут льготные кредиты по квоте Минсельхоза на авансирование производителей молока, но тратят их на себя, получают субсидии из бюджета. Так не должно быть.

Нужно обеспечить ветеринарное благополучие и остепенить потерявших голову переработчиков.

— Общеизвестно, что Самарская область пока не может называться "молочным" регионом: самообеспеченность молоком составляет всего лишь 50%. Но при этом на прилавках, как минимум в Самаре, очень много молочной продукции местных производителей. Как это можно объяснить?

— Очень просто: крупнейшие самарские молокозаводы — Кошкинский, Тольяттинский, Пестравский и "Самаралакто", вместе взятые, закупают в соседних регионах столько же сырого молока, сколько производится у нас. В торговые сети привозят молочную продукцию отовсюду, а самарскую также развозят по всей стране. Действуют рыночные механизмы.

Другое дело, что дефицит сырого молока в области вынуждает местных переработчиков платить больше за доставку сырья, включать эти дополнительные расходы в цену продукции. Кроме того, дефицит местного молока провоцирует использование низкокачественных заменителей и даже фальсификацию.

— Успех сферы животноводства во многом зависит от материально-технической базы, в том числе и от наличия у фермера современного коровника. Провести его ремонт, а тем более построить новый, — дорогостоящее предприятие. В Самарской области это могут позволить себе только крупные агрохолдинги? С какой скоростью идет обновление коровников в регионе и от каких факторов зависит этот процесс?

— Наш комитет всегда обращал внимание на этот вопрос, а в прошлом году мы инициировали совместную работу государственной инспекции Госстройнадзора с нашим профильным министерством и нашли решение. Теперь для капремонта ферм не требуется максимальный пакет проектной документации и дорогостоящие экспертизы, это делается по упрощенному недорогому варианту. Несколько хозяйств уже воспользовались новым порядком при ремонте и строительстве ферм. Это СПК имени Куйбышева Кинельского района, АО "Нива" Ставропольского района и другие.

— К слову, об агрохолдингах. Сегодня именно они формируют общую картину в сельском хозяйстве Самарской области? Какую роль играют средние и малые фермы?

— В нашей губернии успешно работают крупные агрохолдинги, являющиеся лидерами в стране по земельному банку, по выращиванию подсолнечника, по объемам переработки сельхозпродукции, и они действительно, вносят наибольший вклад в объемы производства отрасли. Однако поддержка средних и малых форм сельскохозяйственной деятельности является приоритетным направлением в программах государственной поддержки АПК региона.

Смысл поддержки своих местных сельхозтоваропроизводителей в том, что даже небольшое КФХ часто является градообразующим в своем поселении и даже в районе. Поэтому всегда стараемся найти баланс в поддержке крупных и малых хозяйств, экономической и социальной сфер развития сельских территорий.

Теги: Прямая речь/Интервью

