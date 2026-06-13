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За публичную демонстрацию на пляже запрещенных или провокационных татуировок можно получить штраф

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За публичную демонстрацию на пляже запрещенных или провокационных татуировок можно получить штраф

За публичную демонстрацию на пляже запрещенных или провокационных татуировок на теле можно получить штраф, а в ряде случаев и административный арест. Об этом изданию "Абзац" заявил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Эксперт уточнил, что ответственность в России предусмотрена не за сам факт наличия рисунка на теле, а за показ тату экстремистского или националистического характера. Это может подпасть под статью о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики, и, согласно КоАП, за нее накажут штрафом в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей.

При этом за тату, которые содержат символы и слова, призывающие к возбуждению ненависти, наказание будет строже: для физлиц предусмотрен штраф 10–20 тысяч рублей, или обязательные работы до 100 часов, или арест до 15 суток.

"Если же тату содержит неприличные рисунки или матерные выражения, то правоохранители расценят это как мелкое хулиганство. Наказание по этой статье – либо штраф от 500 (рублей. – Прим. ред.) до 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток", – сказал собеседник издания.

Адвокат уточнил, что справедливость наказания за подобное изображение на теле во многом будет зависеть от реакции окружающих людей. Сама по себе демонстрация татуировки с запрещенными символами уже является правонарушением.
 

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