На ряде АЗС в Татарстане ввели временные лимиты на топливо

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил внимательно подойти к вопросам обеспечения устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

13 июня в ходе рабочей поездки в Нижнекамск, который накануне подвергся массированной атаке беспилотников, глава Республики провел заседание штаба.

Ему доложили, что на отдельных автозаправочных станциях Татарстана зафиксированы очереди на покупку топлива.

"Во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы, в результате чего на отдельных АЗС введены временные лимиты", — сказано в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией Рустам Минниханов распорядился самым внимательным образом подойти к решению обеспечения потребителей республики топливом. Кроме того, он поручил рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности промышленных предприятий и объектов городской инфраструктуры, пишут Вести.