В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
45% женщин ПФО планируют путешествие на 8 марта
В Сызрани водитель сбил 46-летнего пешехода
Самарская область вошла в пятерку быстрорастущих направлений на мартовские праздники-2026
Телебашня в Самаре включит праздничную подсветку в честь 8 Марта
Около 29 тысяч новых книг пополнят в 2026 году библиотеки Самары
В Сызрани правонарушитель предложил инспектору ДПС незаконное денежное вознаграждение
В Совфеде предложили ввести обязательную отработку для выпускников-строителей
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Татьяна Титова: Зарегистрировать права в упрощенном порядке возможно до 1 сентября 2026 года

143
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Александровна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» на территории Самарской области.

-Как реализовывается «гаражная амнистия» в Самарской области и какой у нее срок действия?

- С начала действия закона о «гаражной амнистии» (сентябрь 2021 года) самарский Росреестр зарегистрировал 3 514 гаражей и 5 539 земельных участков под гаражами. Зарегистрировать права в упрощенном порядке возможно до 1 сентября 2026 года при одновременном соблюдении трёх условий: гараж является капитальным, он не признан самовольной постройкой и был построен до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (до 29.12.2004 г.). Но в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий продлить "гаражную амнистию" до 1 сентября 2031 года.

Если у вас в собственности уже есть гараж, который является объектом капитального строительства и построен он был до 29.12.2004г., то вы имеете право на получение в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен.

-Какие документы необходимы для оформления права собственности на земельный участок?

- Если испрашиваемый земельный участок под гаражом только предстоит образовать, к заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются документы о выделении либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка, а также схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

В случае отсутствия документа, подтверждающего предоставление или выделение ему земельного участка, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

-договор о подключении гаража к инженерно-техническим сетям (до 29.12.2004 г.);

-договор о предоставлении коммунальных услуг и их оплате в связи с использованием гаража;

-документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года.

Государственная регистрация прав на земельные участки и расположенные на них гаражи осуществляется на основании заявления уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления.

-В какой орган нужно обращаться за предоставлением земельного участка в собственность?

-Прежде чем обратиться за предоставлением участка необходимо подготовить схему расположения, если земельный участок не стоит на кадастровом учете. Сделать это можно самостоятельно, либо обратиться за этой услугой к кадастровому инженеру. Затем вы обращаетесь в орган публичной власти. На территории Самары решение о предоставлении земельного участка принимает Департамент управления имуществом. Гражданину следует обратиться в МФЦ и подать заявление и схему земельного участка с расположенным на нем гаражом, в целях установления границ с последующим предоставлением в собственность или аренду.

-Если гараж построен после введения в действие Градостроительного Кодекса РФ, и право на гараж зарегистрировано, в каком порядке оформляется право собственности на землю под таким гаражом?

-В этом случае приобретение в собственность земельного участка, занятого гаражом, будет осуществляться в общем порядке. Собственники зданий, сооружений имеют исключительное право на приобретение в собственность земельного участка, на которых они расположены без проведения торгов. При этом приобретение земельного участка будет осуществляться за плату, за исключением случаев, предусмотренных законом.

-Очень часто встречается ситуация, когда право на гараж не было оформлено его владельцем при жизни. Имеют ли право наследники претендовать на оформление гаража или земли под ним, какие нужны документы?

-Земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен наследнику гражданина. Для предоставления земельного участка в этом случае таким наследником должны быть представлены документы наследодателя, а также свидетельство о праве на наследство. При этом в таком свидетельстве гараж может быть не поименован, однако факт наличия такого свидетельства является основанием для оформления прав на земельный участок и гараж.

Для широкого информирования населения о том, как воспользоваться «гаражной амнистией», Росреестр продолжает вести разъяснительную работу.

