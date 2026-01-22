Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: предпосылок к завершению карьеры не вижу

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
«Цифровая Россия»: ПГУТИ стал площадкой для будущих IT-талантов
Активировать сим-карту можно самостоятельно и полностью в онлайн-режиме на любом устройстве: смартфоне, планшете, ноутбуке (если сим для модема).
Покупай на маркетплейсе и регистрируй онлайн: как активировать сим-карту Билайна
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Китай увеличил экспорт рыбы в Россию до рекордного уровня
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
В СОДБ прошла Неделя краеведения к 175-летию Самарской губернии
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
Производство сидра показало рекордный рост среди слабоалкогольных напитков
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
В Кировском районе провели анализ маршрутной сети общественного транспорта
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
Еще два ребенка вернулись в родные семьи в Самарской области благодаря проекту «Вызов»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.52
-0.3
EUR 90.72
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: предпосылок к завершению карьеры не вижу

176
Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков: предпосылок к завершению карьеры не вижу

37-летний вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков сообщил, что на данный момент не думает о завершении карьеры, пишет Чемпионат.

«Пока здоровье позволяет, буду играть. Предпосылок к завершению карьеры не вижу. Возраст нормальный, тем более у вратарей долгожители. Пока востребован – буду играть», — сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».

Также он ответил, есть ли у самарского клуба долги перед футболистами. Ранее появилась информация о возможном банкротстве самарцев.

— У футболистов все ли обязательства выполняются, нет ли задолженностей со стороны клуба?
— Я полтора года в Самаре и ещё ни разу не было никаких вопросов по зарплате или ещё что‑то. День в день. Здесь футболистам грех жаловаться, — сказал Песьяков в эфире «Матч Премьер».

На данный момент самарцы находятся на 12-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Голкипер выступает за свою нынешнюю команду с июля 2024 года. В общей сложности в активе Песьякова 38 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах, в которых он пропустил 65 мячей и семь раз отыграл «всухую».

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард
27 декабря 2025, 17:33
Главный тренер «Крыльев Советов» заявил, что клубу нужен забивной форвард
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал итоги выступления команды в первой половине чемпионата премьер-лиги. Спорт
1050
Наставник «Крыльев Советов» Адиев объяснил, почему команда проигрывает в РПЛ
09 декабря 2025, 12:59
Наставник «Крыльев Советов» Адиев объяснил, почему команда проигрывает в РПЛ
Главный тренер Магомед Адиев поделился впечатлениями от последней игры волжан в 2025-м и оценил результаты клуба в Премьер-лиге. Футбол в Самаре
1006
Вячеслав Федорищев: Адиев настроен выправить ситуацию в «Крыльях»
21 ноября 2025, 13:55
Вячеслав Федорищев: Адиев настроен выправить ситуацию в «Крыльях»
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев оценил нынешнее состояние «КС» и рассказал о работе их наставника Магомеда Адиева. Футбол в Самаре
1168
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
294
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
398
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
377
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
7 рыбаков получили предупреждение за выход на лед в Самаре с начала сезона
369
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
377
Весь список