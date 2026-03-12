Я нашел ошибку
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства

18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства

SuperJob изучил готовность к релокации экономически активных россиян, в том числе молодых специалистов.

Каждый пятый экономически активный россиянин потенциально готов к переезду ради работы с высокой зарплатой (21%). Среди молодежи готовых к релокации меньше — 15%. Мужчины демонстрируют бо́льшую мобильность, чем женщины (26 и 16% соответственно), а среди юношей и девушек до 24 лет готовность к переезду примерно одинакова (16 и 15%).

Географический срез подтверждает: чем дальше регион от западных границ, тем выше доля желающих уехать. Лидером по готовности покинуть регион среди молодежи остается Дальневосточный федеральный округ — здесь готовы к релокации 20% молодых людей. На юге такой настрой у 19% начинающих специалистов, в Сибирском округе — 18%.
 

В Приволжском ФО о стремлении переехать ради трудоустройства рассказали также 18% молодых специалистов, причем юноши говорили об этом чуть чаще, чем девушки (19 и 18% соответственно). Два года назад готовых к релокации среди молодежи было чуть больше — 20% (22% среди юношей и 19% среди девушек).


В столице лишь 11% молодых людей рассматривают возможность уехать ради трудоустройства (10% в 2024). В Санкт-Петербурге этот показатель за 2 года чуть вырос (с 12 до 14%), а во всем Северо-Западном округе — с 13 до 14%.

В целом же по стране показатель релокации практически не изменился: в 2024 году среди россиян 18+ отметку о стремлении переехать в другой город или регион оставили 22%, сейчас — 21%; среди молодежи до 24 лет — 16 и 15% соответственно.

Гендерные различия сохраняются почти во всех федеральных округах: юноши в возрасте 18—24 лет несколько чаще готовы к переезду, чем их сверстницы. Однако разрыв за 2 года сократился, особенно в ДВФО и СФО. В 2024 году отметку о готовности к релокации содержали 28% резюме молодых мужчин и 22% резюме девушек на Дальнем Востоке, а сегодня — 21 и 19% соответственно. Из Сибири 2 года назад за новой работой готовы были уехать 24% юношей и 19% девушек, сейчас — 19 и 17%. Подобные тенденции, хотя и в меньшем масштабе, характерны для Урала и Юга. В тех же регионах сократилась доля готовых к релокации мужчин 18+, в то время как среди женщин изменения в показателях минимальные.

С чем может быть связано снижение готовности к релокации среди мужчин? Разрыв в зарплатах между центром и регионами сокращается, россияне закрепляются на рабочих местах, в течение 2024—2025 компании привлекли самых мобильных соискателей.

Чем эта ситуация грозит работодателям? В ситуации острой нехватки местных работников набирать персонал из других регионов становится сложнее: людей меньше, они более требовательны к условиям труда, в частности, к уровню вознаграждения, компенсационному пакету, условиям переезда и организации проживания на новом месте.


Регионы исследования: Россия, все округа
Время проведения: март 2026 года
Объем выборки: 9,2 млн резюме, активных за год

Мужчины Самары тратят на помолвочные кольца четверть заработка
Чаще всего в 2025 году мужчины покупали женщинам помолвочные кольца из белого и красного золота, а также серебра. Общество
26 000 рублей на весну: сколько самарцы тратят на подготовку автомобиля к теплому сезону
Самая популярная услуга для подготовки авто к весне — замена зимних шин на летние. Об этом рассказали 55% опрошенных. Транспорт
40% работающих жителей России считают, что кино о профессиях должно быть о командной работе и человеческих отношениях
Самым привлекательным «киношным» карьерным миром стала офисная компания в духе «Служебного романа» — с привычными процессами, понятной иерархией,... Общество
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
