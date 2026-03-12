В аэропорту Самары появились раскраски с персонажами победителей конкурса «Родная игрушка»

В рамках реализации Всероссийского конкурса «Родная игрушка», инициированного Обществом «Знание» и Движением Первых, детские игровые зоны и стойки регистрации 14 российских аэропортов пополнили 35 тысяч тематических раскрасок с образами победивших в первом сезоне игрушек. Инициатива стала возможной благодаря поддержке Министерства транспорта Российской Федерации и Росавиации.

Специальные издания для юных пассажиров появились в Международном аэропорту Курумоч (Самара), а также в аэропортах Москвы и Московской области (Домодедово и Шереметьево), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Краснодара, Оренбурга, Нового Уренгоя, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Анадыря.

Раскраски созданы на основе 24 проектов, победивших в конкурсе «Родная игрушка» — игр и игрушек, разработанных с опорой на российские традиционные ценности. Игрушки-победители отражают такие темы, как: «История и культура России», «Технологические прорывы», «Герои XXI века» и «Семья и духовно-нравственные ценности».

Среди персонажей — исторические герои, талисманы российских регионов, сюжетные игрушки, вдохновленные народными сказками, и образы современных защитников Отечества. Каждая иллюстрация не только развлекает, но и пробуждает у детей интерес к науке, истории, творчеству и патриотизму.

«Теперь наши раскраски появились в 14 аэропортах — их раздают маленьким пассажирам на стойках регистрации и в детских уголках. Это не просто способ занять ребенка, а возможность в легкой, игровой форме познакомить его с современными российскими игрушками, которые создаются здесь и сейчас, с любовью к нашей стране и ее будущему. Пусть каждая поездка начинается с открытия чего-то родного», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

Проект «Родная игрушка» объединил более 28 000 участников из всех 89 регионов России, включая детей, педагогов, инженеров, дизайнеров, предпринимателей и родителей. Победители конкурса заключают договоры с отечественными производителями для изготовления первого тиража — 5 лучших проектов уже запущены в серийное производство и поступили в продажу в 2025 году. Образы победивших игрушек также встречают маленьких путешественников в аэропортах — как символ заботы, творчества и любви к своей стране.