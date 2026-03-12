В Самаре продали КРЦ «Звезда» на улице Ново-Садовой

Знаменитый самарский культурно-развлекательный центр «Звезда» на улице Ново-Садовой обрел нового хозяина. Согласно данным системы Rusprofile, 30 января 2026 года учредителем ООО «ОМКРЦ «Звезда» стало ООО «Новатрейд», принадлежащее самарскому бизнесмену Андрею Фадееву. При этом генеральным директором комплекса остается Евгений Бобровский, который также руководит ООО РЦ «Аккорд», связанным с основателем холдинга «Волгопромгаз» Владимиром Аветисяном.

Здание на Ново-Садовой, 106г имеет богатую историю. ДК «Звезда» был построен в 1970 году при заводе имени Масленникова по проекту архитектора Юрия Астахова. В советское время здесь работали библиотека, киноконцертный и танцевальный залы, музей боевой и трудовой славы. После перестройки объект приватизировала группа компаний «СОК» Юрия Качмазова. Здание реконструировали, открыв там ночной клуб, рестораны и кинотеатр.

Компания-покупатель «Новатрейд» зарегистрирована в Самаре в 2016 году и специализируется на оптовой торговле топливом, пишет Самарская газета.

Фото: Яндекс-карты