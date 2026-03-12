Я нашел ошибку
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.07
0.33
EUR 91.94
0.04
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре продали КРЦ «Звезда» на улице Ново-Садовой

В Самаре продали КРЦ «Звезда» на улице Ново-Садовой

Знаменитый самарский культурно-развлекательный центр «Звезда» на улице Ново-Садовой обрел нового хозяина. Согласно данным системы Rusprofile, 30 января 2026 года учредителем ООО «ОМКРЦ «Звезда» стало ООО «Новатрейд», принадлежащее самарскому бизнесмену Андрею Фадееву. При этом генеральным директором комплекса остается Евгений Бобровский, который также руководит ООО РЦ «Аккорд», связанным с основателем холдинга «Волгопромгаз» Владимиром Аветисяном.

Здание на Ново-Садовой, 106г имеет богатую историю. ДК «Звезда» был построен в 1970 году при заводе имени Масленникова по проекту архитектора Юрия Астахова. В советское время здесь работали библиотека, киноконцертный и танцевальный залы, музей боевой и трудовой славы. После перестройки объект приватизировала группа компаний «СОК» Юрия Качмазова. Здание реконструировали, открыв там ночной клуб, рестораны и кинотеатр.

Компания-покупатель «Новатрейд» зарегистрирована в Самаре в 2016 году и специализируется на оптовой торговле топливом, пишет Самарская газета. 

Фото: Яндекс-карты

В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
12 марта 2026  14:59
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
12 марта 2026  14:01
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
12 марта 2026  13:39
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
12 марта 2026  12:59
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
12 марта 2026  12:33
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
