Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре

В Самаре актуализирован перечень автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов, которые планируется обновить в 2026 году. Порядка 195 объектов, включая 37 по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», начнут ремонтировать весной с наступлением благоприятных погодных условий. На условиях софинансирования из бюджетов всех уровней на эти работы предусмотрено свыше 2,4 млрд рублей.



С полным перечнем объектов ремонта дорог, тротуаров и проездов в г.о. Самара в 2026 году можно ознакомиться на официальном сайте администрации города: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/.



Напомним, нацпроект «Инфраструктура для жизни» инициирован Президентом России Владимиром Путиным с целью обеспечения граждан современной инфраструктурой. Он состоит из 11 федеральных проектов, которые представляют собой продолжение ранее действовавших национальных проектов, в числе которых «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», и государственных программ Российской Федерации.