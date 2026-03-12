Я нашел ошибку
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Госдуме предложили практиковать поездки на АЗС в автошколах

На практических занятиях в автошколах обязательно должны отрабатываться базовые навыки обращения с автомобилем, такие как самостоятельная заправка на АЗС, контроль уровня масла и давления в шинах. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов, передает ТАСС 12 марта.

При этом, по словам Горюханова, нет практического смысла в том, чтобы «превращать каждого выпускника автошколы в автомеханика», поскольку современные машины технически сложны и требуют профессионального сервисного обслуживания.

Он указал, что главной угрозой на автомагистралях при мелкой неисправности автомобиля являются неправильные действия водителя после вынужденной остановки.

Горюханов отметил, что автошколам важно сосредоточиться на отработке действий водителя при поломке: безопасно убрать машину с полосы, правильно выставить знак аварийной остановки, использовать светоотражающий жилет и разместить пассажиров за пределы проезжей части. Подобный ликбез по мелкому ремонту машины можно ввести в автошколах в качестве дополнительной опции, предложил он.

