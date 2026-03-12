В Госдуме предложили практиковать поездки на АЗС в автошколах

На практических занятиях в автошколах обязательно должны отрабатываться базовые навыки обращения с автомобилем, такие как самостоятельная заправка на АЗС, контроль уровня масла и давления в шинах. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов, передает ТАСС 12 марта.

При этом, по словам Горюханова, нет практического смысла в том, чтобы «превращать каждого выпускника автошколы в автомеханика», поскольку современные машины технически сложны и требуют профессионального сервисного обслуживания.

Он указал, что главной угрозой на автомагистралях при мелкой неисправности автомобиля являются неправильные действия водителя после вынужденной остановки.

Горюханов отметил, что автошколам важно сосредоточиться на отработке действий водителя при поломке: безопасно убрать машину с полосы, правильно выставить знак аварийной остановки, использовать светоотражающий жилет и разместить пассажиров за пределы проезжей части. Подобный ликбез по мелкому ремонту машины можно ввести в автошколах в качестве дополнительной опции, предложил он.