В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%

77
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которую по поручению главы региона Вячеслава Федорищева провел первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

В заседании комиссии приняли участие представители Государственной автомобильной инспекции ГУ МВД России по Самарской области, министерства транспорта и автомобильных дорог региона, ФКУ «Поволжуправтодор», ОАО «РЖД», Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Самарской области, а также муниципальных образований региона.

«Важнейшая для всех нас задача – снизить аварийность, обеспечить позитивную динамику статистических показателей дорожно-транспортной ситуации. При этом не стоит забывать о том, что безопасность дорожного движения – не просто статистика. За каждой цифрой стоят человеческие судьбы, благополучие семей. Поэтому от нас требуется полная самоотдача, максимум усилий, чтобы предотвратить чрезвычайные происшествия, трагедии на дорогах, обеспечить сохранность жизни и здоровья граждан», – открыл совещание председатель областного Правительства.
Участники совещания обсудили состояние аварийности на территории Самарской области, выполнение прогнозных показателей, установленных МВД России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров сообщил, что по итогам 2025 года на автодорогах региона зарегистрировано 3336 дорожно-транспортных происшествий. Принимаемые меры позволили снизить количество погибших в ДТП на 4,8%. В рамках доклада были выделены ключевые факторы аварийности: нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также нарушения правил проезда пешеходных переходов. Особый акцент сделан на проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов доложил, что в целях повышения безопасности дорожного движения в 2025 году министерством совместно с управлением Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области разработано и реализовано 32 инженерных мероприятия на 15 выявленных по итогам 2024 года аварийно-опасных участках. Так, были установлены или заменены дорожные знаки и информационные щиты, светофорные объекты, нанесены поперечные шумовые полосы, установлены искусственные дорожные неровности, снегозадерживающие устройства, перильное ограждение и т.д. Дополнительно для обеспечения безопасности дорожного движения на других участках дорог разработано и выполнено 325 инженерных мероприятий.

На заседании также поднимались проблемы разведения транспортных потоков, необходимости создания инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности, вопросы усиления контроля за дорожным движением, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В заключение члены областной комиссии обсудили разработку плана мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

 

Фото - Волжская коммуна

