Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»

Семь промышленных компаний Самарской области, уже участвующих в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», подали заявки на обучение по программе «Лидеры производительности». Программа реализуется Минэкономразвития России и направлена на повышение квалификации руководителей, отвечающих за стратегическое развитие и оптимизацию производственных процессов.

В числе заявителей – предприятия, представляющие ключевые отрасли промышленности региона: авиастроение, энергетику, машиностроение и стройиндустрию. Список участников включает компании «АСТех / СКК», «Самарская ППК», «Самарский гипсовый комбинат», «Автотрансформатор», «Проминдустрия», «ОДК – Кузнецов», «Авиакор – Авиационный завод».

Программа «Лидеры производительности» – это не просто обучение, а инструмент системной трансформации предприятий. Управленцы получают компетенции, позволяющие выстраивать стратегию развития, внедрять культуру непрерывных улучшений и масштабировать успешные практики на все подразделения.

Участие в программе «Лидеры производительности» становится логичным продолжением работы, которую предприятия ведут в рамках федерального проекта. Благодаря внедрению бережливых технологий компании уже добились роста производительности, и теперь перед ними стоит задача закрепить результат на стратегическом уровне.

На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области. Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам бережливого производства (нарастающим итогом с 2019 года), составляет более 3,5 тыс. человек. Экономический эффект от проекта за весь период его существования — 2,8 млрд рублей.

«Сегодня предприятия региона не только внедряют инструменты бережливого производства, но и готовят управленцев нового поколения – тех, кто будет определять стратегию развития на годы вперед. Программа «Лидеры производительности» дает именно такую системную подготовку. Рассчитываем, что новые участники не только повысят свою квалификацию, но и привнесут лучшие практики в экономику региона», – прокомментировал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков