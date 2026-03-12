В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году

В Самаре представители администрации города, городской Думы и Фонда капитального ремонта Самарской области оценили результаты капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. Всего в 2025 году в областной столице отремонтировали 46 таких домов, из них 45 зданий – на территории Самарского района. На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.



В 2025 году в Самарском районе вторую жизнь получило двухэтажное здание 1917 года постройки «Городская усадьба купца Ф.П. Казакова – купцов Маликовых – мещанина П.П. Смирнова», расположенное на улице Самарской, д. 40-42. Здесь выполнен ремонт крыши, фасадов и фундамента. Объектами культурного наследия являются все строения на территории усадьбы, а предметом охраны – фасады, крыша и декоративные элементы: шатёр с люкарнами на крыше и частично убранство внутренних помещений.



Как отметил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Алексей Панков, к работе со зданиями, имеющими культурную ценность, допускаются исключительно организации, имеющие лицензию Министерства культуры РФ. Начиная с 2014 года по сегодняшний день в регионе восстановлены 258 таких многоквартирных домов на сумму около 3 миллиардов рублей.



Всего в 2026 году на территории Самары запланирован ремонт в 996 жилых домах, включающий 1569 видов работ, наиболее популярные из которых – ремонт фасадов, фундаментов, инженерных систем. Перечень домов формируется Министерством энергетики и ЖКХ Самарской области, с ним можно ознакомиться на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области https://fcrso.ru/.

Фото: пресс-служба администрации Самары