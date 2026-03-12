Рост тарифов ЖКХ в России стал рекордным за 16 лет — в январе они, по данным Росстата, выросли на 15% год к году. В ряде российских регионов платежи увеличились более чем на 20%. Ожидается, что осенью тарифы снова поднимут.

Согласно статистике, в январе средние по России коммунальные тарифы увеличились на 15,02% год к году – это стало самым сильным приростом с сентября 2010 года (тогда это было 15,6%).

Регионами, где суммы в платежках подскочили более чем на 20%, стали Мордовия, Кемеровская область и Пермский край.

В феврале депутаты попросили правительство взять на особый контроль ситуацию с тарифообразованием в ЖКХ. Не все регионы придерживаются федеральных рекомендаций, некоторые необоснованно повышают тарифы (в первую очередь на тепло), заявил тогда председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во время отчета правительства о работе в прошлом году, пишет МК.