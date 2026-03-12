В Самаре прорабатывают варианты обновления отдела ЗАГС Куйбышевского района

Глава города Самары Иван Носков в рамках рабочего объезда посетил отдел ЗАГС Куйбышевского района, расположенный на первом этаже одного из многоквартирных домов по улице Хасановской. Вместе с начальником отдела Ириной Шейн и главой Куйбышевского района Алексеем Пугачевым глава города осмотрел помещения, оценил их текущее состояние и обсудил необходимые капитальные работы.

«Видно, что сотрудники ЗАГСа заботятся о комфорте посетителей, помещения содержатся в порядке. Но в целом с точки зрения инфраструктуры они морально устарели и не отвечают современным запросам – изменились и стандарты обслуживания, – отметил глава города Самары Иван Носков. – Предложили руководству отдела несколько вариантов – от капитального ремонта действующего помещения до поиска нового, более удобного. Важно, чтобы пространство было комфортным для работников ЗАГСа и для посетителей, в том числе для пар, планирующих большие свадебные торжества».

По предложению главы города для размещения отдела ЗАГС рассматривается ряд альтернативных вариантов в пределах Куйбышевского района, в том числе с учетом удобства для проведения торжественных церемоний и регистрационных процедур.