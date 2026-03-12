45 подъездных путей и тротуаров, ведущих к соцобъектам, отремонтируют в Самаре в 2026 году

В Самаре сформирован перечень дорог и тротуаров, ведущих к социальным объектам, которые будут отремонтированы в 2026 году за счет городского бюджета и областных субсидий. В список вошли подъезды и подходы к детским садам, школам, колледжам, вузам, поликлиникам, а также спортивным и культурно‑досуговым учреждениям.

Среди социальных объектов, к которым будут ремонтировать подъезды и подходы в 2026 году, более 65 учреждений образования.

Часть дорог и тротуаров в соцобъектам включены в программу по итогам рабочих выездов главы города.

Отметим, что также в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет уделено внимание дорогам с высокой концентрацией социальных учреждений.

С перечнем автодорог и тротуаров г.о. Самара, которые ведут к социальным объектам и будут отремонтированы в 2026 году, а также с общим пееречнем объектов дорожной ремонтной кампании можно ознакомиться на сайте администрации города: https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/