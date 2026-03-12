Студенты Самарского политеха разработали финансовый помощник для совместных путешествий

Студенты института автоматики и информационных технологий (ИАИТ) Самарского политеха под руководством менторов Никиты Бирюлина и Никиты Попова разработали мобильный инструмент «Совместные поездки», расширяющий возможности для сервиса «Т-Путешествия», который помогает в планировании поездки и управлении общим бюджетом. Над проектом работала команда в составе Виктора Тихонова, Светланы Бунтуковой, Кирилла Новикова, Татьяны Павловой и Игоря Мельника.

Планирование групповой поездки (например, большой дружеской компании): покупка билетов, бронирование отеля, оплата за ужин, — часто сопровождается финансовой неразберихой. Приходится хранить чеки в мессенджерах, вести списки, создавать таблицы в Excel. Это неудобно, отнимает много времени и часто приводит к ошибкам. Вручную распределять суммы затрат между участниками, — задача, требующая предельной внимательности, может испортить впечатления от отдыха.

Чтобы упростить жизнь путешественников, команда разработчиков создала полноценный цифровой инструмент в виде мобильного приложения на Android, написанного на языке программирования Java.

Ключевая особенность разработки — система автоматического расчёта расходов каждого участников путешествия. Когда один из участников оплачивает, например, общий ужин, он добавляет сумму в приложение и указывает долю каждого. Приложение сохраняет эти данные, а затем показывает, кто, кому и сколько должен.

«Мы хотели не просто сделать очередной "учётчик расходов", а создать удобный помощник для планирования совместных путешествий», — комментирует один из разработчиков, Виктор Тихонов, — Финансовая прозрачность — основа такого времяпрепровождения. Наше приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и способно управлять поездками, контролировать переводы внутри группы и вести аналитику расходов».

По словам политеховцев, самая большая сложность при создании программы была в формировании логики расчётов (кто плательщик, сколько участников, как распределяются доли, как на итоговый баланс влияют переводы между людьми и т.д.) В итоге был разработан механизм, который исключает ошибки ручного подсчёта и делает финансовые отношения в поездке абсолютно понятными для всех.

Главное отличие разработки от популярных аналогов — глубокая интеграция в банковскую экосистему. Проект создавался с прицелом на импортозамещение и работу внутри инфраструктуры одного из крупных финансовых учреждений России. В перспективе пользователь сможет не только планировать поездку и делить счета, но и сразу оплачивать свои доли, бронировать отели через «Т-Путешествия» и получать кешбэк, не выходя из приложения.

В данный момент проект завершён. Мобильное приложение прошло необходимые тестовые испытания и готово к работе.