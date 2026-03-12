Я нашел ошибку
Главные новости:
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
26 000 рублей на весну: сколько самарцы тратят на подготовку автомобиля к теплому сезону

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, как они готовят свои автомобили к весне — какие работы проводят, что покупают и сколько на все это тратят. Чаще всего автомобилисты меняют к теплому сезону шины и технические жидкости. А при выборе и покупке необходимых автотоваров большинство ориентируется на информацию в рекламе.

Подготовка и обслуживание

Самая популярная услуга для подготовки авто к весне — замена зимних шин на летние. Об этом рассказали 55% опрошенных. На втором месте — проверка и замена технических жидкостей, таких как масло, антифриз и других (36%). Также часто автомобилисты проверяют другие системы и детали — кондиционер и вентиляцию (25%), аккумулятор (28%), подвеску (21%) и тормоза (18%).

Обслуживают авто обычно в сетевых автосервисах (34%). Еще 24% обращаются к знакомым мастерам, а 21% — к официальным дилерам. 15% выбирают небольшие частные сервисы, а 6% делают все самостоятельно.

Товары и траты

Из автотоваров водители в основном покупают к весне моторное масло и другие технические жидкости (53%). 50% купят автохимию и средства для мойки автомобиля, 45% — летние шины. Еще 37% собираются приобрести товары для ухода за салоном — например, ручной пылесос, чехлы для салона или жидкости для обработки кожи. А 31% планируют обновить щетки стеклоочистителя.

«Наши данные подтверждают, что чаще всего к весне автовладельцы приобретают технические жидкости: лидером по продажам в начале этого года на Авито стало моторное масло — на него приходится 38% от всех продаж в категории масел и автохимии. Также в топе по популярности — трансмиссионные масла, автокосметика, присадки и “омывайка”. Мы видим, что россияне все чаще приобретают такие товары онлайн с доставкой — это удобно и помогает значительно сэкономить время», — рассказывает Алексей Головин, директор бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в Авито.

На всю подготовку авто к весне опрошенные закладывают в среднем 26 000 рублей. Причем треть (37%) хотели бы уложиться в 20 000 рублей. На сумму от 20 000 до 30 000 ориентируются 40%, от 30 000 до 50 000 — 10%. Еще 3% закладывают бюджет от 50 000 до 70 000 рублей, и 8% — больше этих сумм.

Влияние рекламы на выбор и покупку автотоваров

Большинство жителей Самары (69%) признались, что на выбор автотоваров влияет онлайн-реклама. При чем для 22% ее наличие — один из основных факторов выбора. И столько же принимают решение исходя из других критериев, но выбирают товары среди известных брендов.

Чаще всего опрошенные обращают внимание на рекламу автосервисов и автотоваров на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции, например, на Авито (26%). Столько же ориентируется на рекламу в поисковых системах. Еще 16% замечают рекламу на ТВ, 16% — в соцсетях, а 10% — на видеоплатформах.

