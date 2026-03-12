В Самаре переименуют важную улицу

Мэрия Самары планирует изменить название Северо-Восточной магистрали. Об этом говорится в проекте постановления городской администрации от 11 марта.

Магистраль, которая соединяет улицы Лесную и Ново-Садовую, назовут улицей Космонавтов.

«Рекомендация передана департаменту градостроительства Самары», — гласит документ, который подписал мэр областной столицы Иван Носков.

Ее проектирование началось еще в первой половине 1980-х годов, когда здесь пролегал Силикатный (ранее — Аннаевский) овраг.

Однако в своем современном виде Северо-Восточная магистраль предстала перед самарскими автомобилистами лишь в середине 2000-х годов, пишет 63.ру.