Дизайн-проекты пяти общественных пространств обсудили жители Железнодорожного и Красноглинского районов Самары

В Красноглинском районе в ТОП-20 общественных пространств, отобранных жителями города Самары, вошли две территории — часть сквера «Южный» в поселке Южном и часть сквера имени академика Н.Д. Кузнецова в поселке Управленческом.

В Железнодорожном районе в перечне территорий, которые могут быть благоустроены в следующем году, сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина, сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина в районе дома № 75 по ул. Гагарина, а также сквер у Поликлиники № 13 по улице Гагарина.

Дизайн-проекты общественных пространств будут доработаны с учетом предложений жителей и выставлены на рейтинговое голосование.

Напомним, на общественные обсуждения вынесены 20 общественных пространств, которые определены жителями Самары по результатам первого этапа отбора в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2027 год. Перечень этих территорий и подготовленные дизайн-проекты доступны на сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара по ссылке https://dbe-samara.ru/gorozhanam/kgs/dizajn-proekty-blagoustrojstva-naibolee-poseshhaemyx-obshhestvennyx-territorij/.