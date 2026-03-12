Мужчины Самары тратят на помолвочные кольца четверть заработка

​​Ювелирный бренд SOKOLOV и сервис по поиску работы «Зарплата.ру» провели исследование, чтобы выяснить, какие суммы женихи Самары готовы тратить на помолвочные кольца для своих невест.



Аналитики сопоставили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на «Зарплата.ру» и траты мужчин на помолвочные кольца в разных городах России на основе среднего чека в розничных магазинах сети SOKOLOV за 2025 год и узнали, жители каких регионов самые щедрые. Двенадцатое место в рейтинге заняла Самара, где доля трат на помолвочные кольца составила 25%. Лидером же стал Калининград – мужчины из этого города тратят на кольца почти треть зарплаты (33%). На втором месте Санкт-Петербург, где доля таких трат составила 31%. Третье место занял Саратов (31%).



Меньше всего тратят на помолвочные кольца мужчины из Перми – в среднем только 18% от средней зарплаты в регионе. На втором месте антирейтинга оказался Омск с долей 22%, а на третьем – Уфа, где у мужчин уходит в среднем 22% от зарплаты. В рейтинг также вошли Челябинск (22%) и Новосибирск (23%). В среднем по России этот показатель составляет 28%.



В рейтинге самых дорогих помолвочных колец лидируют крупные города: по данным SOKOLOV за 2025 год суммы покупок в розничных магазинах бренда достигли 649 797 рублей в Москве, 599 990 рублей в Санкт-Петербурге и 501 837 рублей в Екатеринбурге. В Самаре этот показатель составил 320 997 рублей.



По данным аналитического центра SOKOLOV, мужчины Самары стали активнее покупать помолвочные кольца в розничных магазинах бренда: за 2025 год продажи в денежном выражении выросли в 1,2 раза, а средний чек увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чаще всего в 2025 году мужчины покупали женщинам помолвочные кольца из белого и красного золота, а также серебра. При этом самыми популярными вставками в украшениях были природные бриллианты и фианиты.