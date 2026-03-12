Мужчины Самары тратят на помолвочные кольца четверть заработка

Я нашел ошибку
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
167
​​Ювелирный бренд SOKOLOV и сервис по поиску работы «Зарплата.ру» провели исследование, чтобы выяснить, какие суммы женихи Самары готовы тратить на помолвочные кольца для своих невест.

Аналитики сопоставили медианные значения предлагаемых зарплат из вакансий на «Зарплата.ру» и траты мужчин на помолвочные кольца в разных городах России на основе среднего чека в розничных магазинах сети SOKOLOV за 2025 год и узнали, жители каких регионов самые щедрые. Двенадцатое место в рейтинге заняла Самара, где доля трат на помолвочные кольца составила 25%. Лидером же стал Калининград – мужчины из этого города тратят на кольца почти треть зарплаты (33%). На втором месте Санкт-Петербург, где доля таких трат составила 31%. Третье место занял Саратов (31%).


Меньше всего тратят на помолвочные кольца мужчины из Перми – в среднем только 18% от средней зарплаты в регионе. На втором месте антирейтинга оказался Омск с долей 22%, а на третьем – Уфа, где у мужчин уходит в среднем 22% от зарплаты. В рейтинг также вошли Челябинск (22%) и Новосибирск (23%). В среднем по России этот показатель составляет 28%.

В рейтинге самых дорогих помолвочных колец лидируют крупные города: по данным SOKOLOV за 2025 год суммы покупок в розничных магазинах бренда достигли 649 797 рублей в Москве, 599 990 рублей в Санкт-Петербурге и 501 837 рублей в Екатеринбурге. В Самаре этот показатель составил 320 997 рублей.

По данным аналитического центра SOKOLOV, мужчины Самары стали активнее покупать помолвочные кольца в розничных магазинах бренда: за 2025 год продажи в денежном выражении выросли в 1,2 раза, а средний чек увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Чаще всего в 2025 году мужчины покупали женщинам помолвочные кольца из белого и красного золота, а также серебра. При этом самыми популярными вставками в украшениях были природные бриллианты и фианиты.

26 000 рублей на весну: сколько самарцы тратят на подготовку автомобиля к теплому сезону
12 марта 2026, 12:00
26 000 рублей на весну: сколько самарцы тратят на подготовку автомобиля к теплому сезону
Самая популярная услуга для подготовки авто к весне — замена зимних шин на летние. Об этом рассказали 55% опрошенных. Транспорт
206
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
12 марта 2026, 11:28
18% молодых специалистов из ПФО готовы к релокации ради трудоустройства
Каждый пятый экономически активный россиянин потенциально готов к переезду ради работы с высокой зарплатой (21%). Общество
224
40% работающих жителей России считают, что кино о профессиях должно быть о командной работе и человеческих отношениях
11 марта 2026, 14:05
40% работающих жителей России считают, что кино о профессиях должно быть о командной работе и человеческих отношениях
Самым привлекательным «киношным» карьерным миром стала офисная компания в духе «Служебного романа» — с привычными процессами, понятной иерархией,... Общество
562
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
12 марта 2026  14:59
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
116
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
12 марта 2026  14:01
В Самаре автовладельцев оштрафовали более чем на 300 тысяч рублей за блокирование контейнерных площадок
219
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
12 марта 2026  13:39
Самара развивается: определены участки под новые школы и детские сады!
169
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
12 марта 2026  12:59
Тольятти попал в рейтинг городов с высоким качеством жизни и обогнал Самару
233
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
12 марта 2026  12:33
Более 190 участков автодорог, тротуаров и внутриквартальных проездов планируется отремонтировать в 2026 году в Самаре
229
