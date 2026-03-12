Люди, которые делают нашу жизнь комфортной - в Самаре наградили работников ЖКХ

10 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику работников жилищно-коммунального хозяйства. В зале собрались представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний, товариществ собственников жилья, муниципальных организаций благоустройства и озеленения — все те, кто ежедневным трудом обеспечивает комфорт и уют жителей региона, а также стабильную работу промышленных предприятий и социальных объектов.

Поздравления в адрес работников жилищно-коммунального хозяйства прозвучали от имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. «Несмотря на мощнейшее санкционное давление на нашу страну, Самарская областная система ЖКХ продолжает развиваться. Но даже при условии появления новых технологий, в ней по-прежнему нельзя обойтись без грамотных и опытных специалистов, их знаний и умелых рук. Вы несёте свою нелёгкую вахту практически круглосуточно, под грузом огромной ответственности за работу основных систем жизнеобеспечения. Это под силу только настоящим профессионалам», - отметил губернатор в своем обращении.

С профессиональным праздником собравшихся поздравил врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань: «Сегодня, отмечая наш профессиональный праздник, мы имеем все основания в очередной раз подтвердить, что ЖКХ – одна из важнейших отраслей экономики. Поэтому стабильности и развитию этой отрасли уделяется такое большое внимание. В настоящее время она требует больших долгосрочных инвестиций, грамотных управленческих решений, освоения и внедрения новых технологий».

Виталий Брижань подвел итоги развития отрасли. В Самарской области только в 2025 году была проведена большая работа: построены и реконструированы 13 объектов коммунальной инфраструктуры, проложены свыше 14 километров сетей, проведён капитальный ремонт на 1257 многоквартирных домах, благоустроены 129 общественных пространств и 115 дворовых территорий, завершены 12 объектов теплоснабжения, построены 10 межпоселковых и внутрипоселковых газораспределительных сетей протяжённостью свыше 300 километров. Выполнены мероприятия по догазификации 6143 домовладений. Оказывалась помощь в восстановлении коммунальной инфраструктуры города Снежное Донецкой Народной Республики.

Продолжаются работы по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Благодаря ему уже функционирует 16 реконструированных очистных сооружений. В этом году в строй введут еще 2. Кроме того, за 6 лет построено и реконструировано177 объектов водоснабжения и водоотведения.

Ежегодно с помощью работников системы ЖКХ благоустраиваются общественные и дворовые территории. Как отметил координатор партийного проекта «Городская среда» в Самарской области, председатель комитета по ТЭК, ЖКХ и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара» Владимир Субботин, «в нашем регионе более 17 лет реализуется партийный проект «Городская среда», который стал основой для федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году в рамках федерального проекта в регионе было благоустроено 129 общественных пространств и 115 дворовых территорий.

Глава регионального ведомства вручил заслуженные награды лучшим работникам отрасли. За заслуги в организации устойчивого и качественного функционирования жилищно-коммунального хозяйства почётное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Самарской области» присвоено заместителю директора ООО «Производственное жилищно-ремонтное эксплуатационное предприятие» города Похвистнево Павлу Николаевичу Клыкову.

Павел Клыков работает заместителем директора Производственного жилищно-ремонтного эксплуатационного предприятия Похвистнево уже 20 лет. «У нас в обслуживании 26 многоквартирных домов. Занимаемся буквально всем – вода, тепло, канализация, свет, отмостка – всё, что определяет комфорт жильцов. Конечно, случаются аварии, но такого, чтобы люди надолго оставались без элементарных удобств, не было ни разу. Все огрехи устраняем очень быстро. Главное, над чем мы работаем – предупреждение и профилактика аварий. Для этого закупаем новое оборудование и материалы: виброплиты для укладки отмосток, каналопромывочные машины, трубы из полипропилена. Помимо работы, я являюсь председателем городской думы и часто встречаюсь с населением. Люди задают вопросы по теме ЖКХ – если проблема есть, мы её оперативно устраняем. Главный принцип – не ждать благодарности, а просто добросовестно делать свою работу», – рассказал он.

Почётным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени за заслуги в оказании гуманитарной помощи военнослужащим награждён главный инженер АО «Жилищная управляющая компания» города Новокуйбышевск Олег Валентинович Мазин.

Почётной грамотой Губернатора Самарской области отмечены начальник химического цеха Новокуйбышевской ТЭЦ-1 филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Оксана Васильевна Митёкина и старший мастер аварийно-восстановительного участка оперативно-диспетчерской службы Предприятия тепловых сетей Виктор Леопольдович Ремизов.

Оксана Митёкина трудится на Новокуйбышевской ТЭЦ-1 35 лет, начинала аппаратчиком, а теперь руководит химическим цехом, который занимается очисткой воды, поступающей в жилые дома. «К своей работе отношусь с особым трепетом, понимаю, что приношу пользу людям. Горжусь тем, что у нас регулярно внедряются новейшие технологии. Например, три года назад мы модернизировали установку подготовки воды, реализовали ионообменную противоточную технологию. В итоге добились того, что вода из крана соответствует всем санитарным нормам, её можно пить», – поделилась Оксана Митёкина.

Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены мастер МП «ПОЖКХ» Клявлинского района Игорь Владимирович Буренин, начальник эксплуатационно-технического участка №3 МБУ г. Самара «Самарагорсвет» Вячеслав Александрович Карепин, начальник участка эксплуатации АО «Спецремстройзеленхоз» г. Самара Надежда Геннадьевна Карпова, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей оперативно-диспетчерской службы аварийно-восстановительной бригады Сызранских тепловых сетей Игорь Александрович Климкин, начальник Старопохвистневского участка водопроводно-канализационного хозяйства МУПП ЖКХ Похвистневского района Илья Павлович Макаров, тракторист МУП «Теплоэнергосеть» Большечерниговского района Александр Дмитриевич Сонин, токарь МП «ПОЖКХ» Шенталинского района Александр Анатольевич Тихонов и слесарь-ремонтник насосно-фильтровальной станции водопроводно-канализационной службы МБУ «Быт-Сервис» г. Отрадный Сергей Николаевич Трифонов.

Особого внимания удостоилась трудовая династия Курницких-Ломакиных-Фёдоровых, члены которой трудятся в Самарском филиале ПАО «Т Плюс». Династия насчитывает три поколения и десять человек с общим стажем 239 лет.

Благоустроенные дворы, новые газораспределительные сети, чистая вода и бесперебойное теплоснабжение – это конкретный результат, который видят и ценят жители. Масштабные цифры проделанной работы, озвученные со сцены, – лишь часть большой системной модернизации. В 2026 году региону предстоит решать не менее сложные задачи: продолжать обновление сетей, наращивать темпы благоустройства и внедрять современные технологии. Награждение лучших работников стало символическим стартом нового трудового этапа, в котором особый упор будет сделан на качество услуг и оперативность реагирования на запросы жителей.