Теперь недалеко от дома: жителям Сызрани и близлежащих территорий доступны сложные операции на глазах

В обособленном подразделении Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского в Сызрани сегодня доступны все необходимые виды медицинской помощи, включая сложное хирургическое лечение. Ранее жителям Правобережья и близлежащих районов, которым требовалось хирургическое лечение глаукомы, приходилось обращаться за помощью в Самару.

По словам заместителя главного врача по инновационно-технологическому развитию больницы им. Т.И. Ерошевского Елены Карловой, офтальмологическая помощь в Сызрани развивается, в том числе в центре внимания специалистов лечение глаукомы, учитывая ее распространённость.

«Глаукома является одной из главных причин слепоты. При этом это хроническое и, к сожалению, неизлечимое заболевание, поэтому пациенты должны регулярно наблюдаться у врача на протяжении всей жизни. Им может быть назначена медикаментозная терапия, лазерные вмешательства, а в ряде случаев требуется хирургическое лечение. Поэтому для нас было важно организовать полноценную помощь пациентам с глаукомой именно здесь, в Сызрани. Не так давно нам удалось это сделать, и я считаю, что мы успешно справились с этой задачей. Это стало возможным с ноября 2025 года, и за это время уже прооперированы несколько десятков человек», — подчеркнула Елена Владимировна.

Одно из первых сложных вмешательств при глаукоме, выполненных в новой операционной после обновления отделения, было проведено жителю Сызрани, который наблюдается у офтальмологов с 2024 года. Сначала пациенту проводилось консервативное лечение, ему подбирали терапию и глазные капли. При этом внутриглазное давление оставалось повышенным. Чтобы остановить прогрессирование заболевания и сохранить зрение, врачи приняли решение о хирургическом лечении. После операции пациенту дополнительно выполнили лазерное вмешательство, которое помогает закрепить результат хирургического лечения и стабилизировать внутриглазное давление.

Сегодня состояние пациента стабильное: он регулярно наблюдается у офтальмологов в Сызрани и проходит контроль внутриглазного давления. Сам пациент отмечает значительное улучшение самочувствия.

«Сейчас уже прошло несколько месяцев после операции, я вижу хорошо, давление не поднимается, состояние отличное. И главное, теперь не нужно ездить в Самару, всё можно сделать здесь», - рассказал житель Сызрани Юрий Тюнев.

Напомним, с 2025 года в Сызрани в обновленных условиях работает обособленное подразделение больницы им. Т.И. Ерошевского. Здесь функционируют круглосуточный стационар на 20 коек, дневной стационар на 5 мест, консультативно-диагностическое отделение и кабинет неотложной офтальмологической помощи. В стационаре выполняются современные операции при катаракте и глаукоме, проводятся интравитреальные инъекции и реконструктивные операции придаточного аппарата глаза. Кабинет неотложной помощи работает круглосуточно.

Заведующая подразделением Екатерина Панова рассказала, что за год консультативную помощь здесь получили более 12 тысяч пациентов, а в стационаре пролечено более 2 тысяч человек.

Сегодня помощь в Сызранском подразделении получают не только жители города, но и пациенты из Шигонского, Приволжского и Ставропольского районов, а также соседних регионов - Ульяновской, Пензенской и Саратовской областей.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области