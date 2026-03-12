Я нашел ошибку
В среду, 11 марта 2026 года, состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
По итогам 2025 года в регионе снизилось количество погибших в ДТП на 4,8%
На сегодняшний день в федеральном проекте «Производительность труда» участвует 221 предприятие Самарской области.
Семь предприятий Самары подали заявки на программу «Лидеры производительности»
На 2026 год в региональную программу Фонда капитального ремонта Самарской области вошли в 2,5 раза больше зданий – всего 116 объектов культурного наследия.
В 2,5 раза увеличат капремонт МКД из реестра ОКН в Самаре в 2026 году
В четверг, 12 марта, Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев в присутствии командования ЦВО вручили медаль «Золотая Звезда» семье участника СВО Героя РФ Ильсура Беляева, погибшего при выполнении воинского долга.
В Самаре Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев вручили медаль «Золотая Звезда» семье Героя РФ
Новый фок в Сызрани  был поставлен на кадастровый учет самарским Росреестром.
В Сызрани появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс
14 марта в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Проезжая мимо Толевого».
«ЗИМ Галерея»: Михаил Перепелкин расскажет об истории поселка Толевый
Ночью и утром 13 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
13 марта местами в губернии ожидается туман
В Самарском центре протезирования и ортопедии «Без барьеров» в 2026 году прошли реабилитацию и обеспечены протезами более 70 участников СВО.
Высокотехнологичная реабилитация и новый шаг к жизни для самарских ветеранов СВО
Теперь недалеко от дома: жителям Сызрани и близлежащих территорий доступны сложные операции на глазах

239
Теперь недалеко от дома: жителям Сызрани и близлежащих территорий доступны сложные операции на глазах

В обособленном подразделении Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского в Сызрани сегодня доступны все необходимые виды медицинской помощи, включая сложное хирургическое лечение. Ранее жителям Правобережья и близлежащих районов, которым требовалось хирургическое лечение глаукомы, приходилось обращаться за помощью в Самару.

По словам заместителя главного врача по инновационно-технологическому развитию больницы им. Т.И. Ерошевского Елены Карловой, офтальмологическая помощь в Сызрани развивается, в том числе в центре внимания специалистов лечение глаукомы, учитывая ее распространённость.

«Глаукома является одной из главных причин слепоты. При этом это хроническое и, к сожалению, неизлечимое заболевание, поэтому пациенты должны регулярно наблюдаться у врача на протяжении всей жизни. Им может быть назначена медикаментозная терапия, лазерные вмешательства, а в ряде случаев требуется хирургическое лечение. Поэтому для нас было важно организовать полноценную помощь пациентам с глаукомой именно здесь, в Сызрани. Не так давно нам удалось это сделать, и я считаю, что мы успешно справились с этой задачей.   Это стало возможным с ноября 2025 года, и за это время уже прооперированы несколько десятков человек», — подчеркнула Елена Владимировна.

Одно из первых сложных вмешательств при глаукоме, выполненных в новой операционной после обновления отделения, было проведено жителю Сызрани, который наблюдается у офтальмологов с 2024 года. Сначала пациенту проводилось консервативное лечение, ему подбирали терапию и глазные капли. При этом внутриглазное давление оставалось повышенным. Чтобы остановить прогрессирование заболевания и сохранить зрение, врачи приняли решение о хирургическом лечении. После операции пациенту дополнительно выполнили лазерное вмешательство, которое помогает закрепить результат хирургического лечения и стабилизировать внутриглазное давление.

Сегодня состояние пациента стабильное: он регулярно наблюдается у офтальмологов в Сызрани и проходит контроль внутриглазного давления. Сам пациент отмечает значительное улучшение самочувствия.

«Сейчас уже прошло несколько месяцев после операции, я вижу хорошо, давление не поднимается, состояние отличное. И главное, теперь не нужно ездить в Самару, всё можно сделать здесь», - рассказал житель Сызрани Юрий Тюнев.

Напомним, с 2025 года в Сызрани в обновленных условиях работает обособленное подразделение больницы им. Т.И. Ерошевского. Здесь функционируют круглосуточный стационар на 20 коек, дневной стационар на 5 мест, консультативно-диагностическое отделение и кабинет неотложной офтальмологической помощи. В стационаре выполняются современные операции при катаракте и глаукоме, проводятся интравитреальные инъекции и реконструктивные операции придаточного аппарата глаза. Кабинет неотложной помощи работает круглосуточно.

Заведующая подразделением Екатерина Панова рассказала, что за год консультативную помощь здесь получили более 12 тысяч пациентов, а в стационаре пролечено более 2 тысяч человек.

Сегодня помощь в Сызранском подразделении получают не только жители города, но и пациенты из Шигонского, Приволжского и Ставропольского районов, а также соседних регионов - Ульяновской, Пензенской и Саратовской областей.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

