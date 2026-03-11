Медпомощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области

️Сегодня при 12 медучреждениях региона работают подразделения, в которых пациенты с выявленным хроническим вирусным гепатитом С получают противовирусную терапию.

"В Самарской области 12 медорганизаций задействованы в этой помощи - в Сызрани, Тольятти, Самаре, Кинеле, Кинель-Черкассах. Все пациенты с выявленным заболеванием находятся на диспансерном наблюдении, для назначения противовирусной терапии оформляются документы и передаются в областной гепатологический центр", - рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

В этом году будут увеличены квоты на лечение пациентов с гепатитом С.

"По федеральному проекту в прошлом году были пролечены 369 пациентов, в этом году планируется около 1000. За счет средств обязательного медицинского страхования в прошлом году пролечили около 900 пациентов, в этом планируется около 1600 человек", - подчеркнула Елена Стребкова.

Пациенты получают лекарственные препараты по назначенной схеме, лечение проводится в течение 2 -3 месяцев.

"После окончания терапии пациент сдает анализ ПЦР, это называется вирусологическим ответом. Если этот результат отрицательный, то считается, что пациент вылечился от гепатита С и его снимают с учета у инфекциониста. Если у пациента есть сопутствующие заболевания, либо гепатит уже нанес урон печени и сформировался тяжелый фиброз или цирроз печени, то пациент находится на диспансерном наблюдении у терапевта или гастроэнтеролога", - пояснила эксперт.

Гепатит С – заболевание, которое вызывается вирусом гепатита С. При этом поражается преимущественно печень, однако могут повреждаться и другие важные органы, например, почки или щитовидная железа.

Вирус находится в большом количестве в крови и других биологических жидкостях инфицированного человека. Заражение чаще всего происходит, когда кровь инфицированного человека попадает в кровь или на поврежденную кожу (слизистые оболочки) другого человека.

Мероприятия включены в федеральный проект «Борьба с хроническим гепатитом С и минимизация риска этого заболевания». Он является частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО