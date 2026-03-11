Я нашел ошибку
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
Людмила Гаврилова служит в СамАрте уже почти 60 лет. И, по признанию актрисы, лучшей творческой судьбы и быть не может.
В СамАрте состоялся бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой 
В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Вместе – к новым возможностям: проект «Твой Ход» объединил 1300 студентов Самарской области
По итогам голосования регион в Общественной палате России продолжит представлять Павел Покровский.
Состоялось пленарное заседание Общественной палаты Самарской области
18 марта гостем СОУНБ станет Борис Яковлевич Лихтциндер – доктор технических наук, профессор и изобретатель, чей полувековой опыт работы в науке стал фундаментом для многих открытий.
В СОУНБ состоится встреча с создателем нового научного направления в теории измерений
11 марта утром в ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Валы горит кровля здания строительной базы.
В Ставропольском районе загорелась кровля строительной базы на площади 1080 квадратных метров
В Самаре за 2025 год легализованы трудовые отношения 132 работников и 4058 хозяйствующих субъектов.
В Самаре подвели итоги работы по снижению неформальной занятости за 2025 год 
Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина

203
Пациенты больницы имени В.Д. Середавина проходят экстренные обследования на новом рентгеновском оборудовании.

Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина. Ускорить диагностику и повысить качество оказания экстренной медицинской помощи помогли мероприятия национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Благодаря современной медтехнике прежде всего сократилось время получения результатов исследования. Изображение появляется на мониторе врача практически сразу. Это особенно важно в условиях приемного отделения, где решение о дальнейшей тактике лечения нередко нужно принимать в течение нескольких минут. Новый рентгеновский аппарат помогает врачам быстрее и точнее ставить диагноз, а значит — оперативнее оказывать медицинскую помощь пациентам в самых неотложных ситуациях", - рассказал главный врач больницы Сергей Пушкин.

Аппарат также удобен в работе с тяжелыми пациентами. Он позволяет проводить исследования в различных положениях, в том числе когда человек находится на каталке.

"Высокое качество изображения дает врачам возможность более точно оценивать состояние пациента. На снимках хорошо видны даже небольшие трещины костей, инородные тела и изменения в легочной ткани, которые могли быть менее заметны на устаревших аналоговых системах", - пояснил заведующий рентгенологическим отделением Алексей Юдин.

Теперь врачи получают снимки практически сразу после поступления пациента и могут быстрее принять решение о дальнейшей тактике — требуется ли срочная операция или возможно консервативное лечение.

 

минздрав СО

Медицина Самара

