Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина

Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина. Ускорить диагностику и повысить качество оказания экстренной медицинской помощи помогли мероприятия национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Благодаря современной медтехнике прежде всего сократилось время получения результатов исследования. Изображение появляется на мониторе врача практически сразу. Это особенно важно в условиях приемного отделения, где решение о дальнейшей тактике лечения нередко нужно принимать в течение нескольких минут. Новый рентгеновский аппарат помогает врачам быстрее и точнее ставить диагноз, а значит — оперативнее оказывать медицинскую помощь пациентам в самых неотложных ситуациях", - рассказал главный врач больницы Сергей Пушкин.

Аппарат также удобен в работе с тяжелыми пациентами. Он позволяет проводить исследования в различных положениях, в том числе когда человек находится на каталке.

"Высокое качество изображения дает врачам возможность более точно оценивать состояние пациента. На снимках хорошо видны даже небольшие трещины костей, инородные тела и изменения в легочной ткани, которые могли быть менее заметны на устаревших аналоговых системах", - пояснил заведующий рентгенологическим отделением Алексей Юдин.

Теперь врачи получают снимки практически сразу после поступления пациента и могут быстрее принять решение о дальнейшей тактике — требуется ли срочная операция или возможно консервативное лечение.

Фото: минздрав СО