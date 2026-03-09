Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны/
Игорь Кононов - победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности

186
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности

Министерство здравоохранения России представило шесть цветов формы медицинских работников в зависимости от их должности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Отмечается, что рекомендованная цветовая гамма формы формируется в соответствии с иерархической ветвью организации.

Согласно документу, членам руководства рекомендуется носить форму фиолетового цвета, в то время как врачебному персоналу — тёмно-зелёного.

В свою очередь, для среднего медицинского персонала предусмотрена салатовая форма, для младшего — лавандовая, для административного — голубая. Сотрудникам хозяйственных служб и IT-специалистам рекомендуется носить форму серого цвета.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
9 марта 2026  10:21
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
186
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
6 марта 2026  17:47
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
804
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
6 марта 2026  17:38
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
815
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
6 марта 2026  16:04
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
749
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
6 марта 2026  11:26
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
673
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
5 марта 2026  17:59
Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии
928
В Хворостянской центральной районной больнице проводится работа, направленная на привлечение специалистов.
5 марта 2026  14:34
"Земский доктор": в Хворостянскую больницу по программе трудоустроился врач-стоматолог
782
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
5 марта 2026  09:07
Врач предупредил о риске спутать аллергию с инфекцией весной
593
Каждая беременность уникальна, поэтому важно учитывать индивидуальные рекомендации врача, подчеркнула врач акушер-гинеколог Наталья Назаренко.
4 марта 2026  22:47
Врач акушер-гинеколог Самарского кардиодиспансера назвала 9 правил питания в период беременности
921
Врио заместителя председателя правительства Самарской области Регина Воробьева отметила, что подобный конгресс впервые проходит на территории Самарского региона и поблагодарила коллег за доверие:
4 марта 2026  22:04
В Самаре прошел Конгресс общества специалистов по сердечной недостаточности ПФО
792
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16046
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
645
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
728
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
733
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1257
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
547
Весь список