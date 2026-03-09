Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности

Министерство здравоохранения России представило шесть цветов формы медицинских работников в зависимости от их должности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Отмечается, что рекомендованная цветовая гамма формы формируется в соответствии с иерархической ветвью организации.

Согласно документу, членам руководства рекомендуется носить форму фиолетового цвета, в то время как врачебному персоналу — тёмно-зелёного.

В свою очередь, для среднего медицинского персонала предусмотрена салатовая форма, для младшего — лавандовая, для административного — голубая. Сотрудникам хозяйственных служб и IT-специалистам рекомендуется носить форму серого цвета.