В галерее «Новое пространство» СОУНБ состоится вокальный моноспектакль

В пятницу, 13 марта, в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки прозвучит вокальный моноспектакль «Ещё одну сказку, о, Шехеразада!».

Великолепный дуэт московских звёзд академической сцены, лауреатов международных конкурсов Галины Калыгиной-Милушевской (сопрано) и Аси Таджури (фортепиано) приглашает вас отправиться в «путешествие, которого не было» по загадочному и притягательному сказочному Востоку в компании прекрасных композиторов и поэтов. Вокальные поэмы Мориса Равеля на стихи Тристана Клингзора, романсы русских классиков – Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Антона Рубинштейна, арабские песни из сборника Сергея Даниэля – всё это сплетено в едином завораживающем действе, призванном не только дарить радость всем, кто чуток к прекрасному, но и расширять границы представлений о музыкально-драматическом творчестве.

Мир театра безграничен и проявляет он себя подчас весьма неожиданно. Вокальный моноспектакль «Ещё одну сказку, о, Шехеразада!» можно смело причислить к истинно экзотическим проявлениям театрального искусства, ведь он являет собой не только причудливый синтез музыки и драматургии, но и калейдоскоп времён: в нём гармонично переплелись два века – девятнадцатый и двадцатый.

Спектакль поставлен режиссёром Еленой Гер. Видео создано Еленой Семëновой, Еленой Шулеповой и Денисом Кокориным.

Интересуетесь небанальными формами сценического искусства? Приходите в «Новое пространство» 13 марта к 18.00!

Билеты можно приобрести как непосредственно в библиотеке, в галерее «Новое пространство», так и дистанционно на сайте Кассир.ру

12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ