Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уточнил, что боец сейчас восстанавливается в госпитале и получает необходимую помощь.
Владимир Путин присвоил 21-летнему бойцу Сергею Ярашеву звание Героя России
Диетолог Поляков 9 марта в беседе с aif.ru отметил, что стоимость воды в магазинах редко отражает ее реальные свойства.
Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какая вода наиболее полезна для здоровья
Людмила Гаврилова служит в СамАрте уже почти 60 лет. И, по признанию актрисы, лучшей творческой судьбы и быть не может.
В СамАрте состоялся бенефис заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой 
В Самарской области состоялась презентация шестого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в Президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Вместе – к новым возможностям: проект «Твой Ход» объединил 1300 студентов Самарской области
По итогам голосования регион в Общественной палате России продолжит представлять Павел Покровский.
Состоялось пленарное заседание Общественной палаты Самарской области
18 марта гостем СОУНБ станет Борис Яковлевич Лихтциндер – доктор технических наук, профессор и изобретатель, чей полувековой опыт работы в науке стал фундаментом для многих открытий.
В СОУНБ состоится встреча с создателем нового научного направления в теории измерений
11 марта утром в ГКУ СО «Центр по делам  ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о том, что в селе Валы горит кровля здания строительной базы.
В Ставропольском районе загорелась кровля строительной базы на площади 1080 квадратных метров
В Самаре за 2025 год легализованы трудовые отношения 132 работников и 4058 хозяйствующих субъектов.
В Самаре подвели итоги работы по снижению неформальной занятости за 2025 год 
В галерее «Новое пространство» СОУНБ состоится вокальный моноспектакль

178
В пятницу, 13 марта, в Самарской областной универсальной научной библиотеке прозвучит вокальный моноспектакль «Ещё одну сказку, о, Шехеразада!».

В пятницу, 13 марта, в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки прозвучит вокальный моноспектакль «Ещё одну сказку, о, Шехеразада!».

Великолепный дуэт московских звёзд академической сцены, лауреатов международных конкурсов Галины Калыгиной-Милушевской (сопрано) и Аси Таджури (фортепиано) приглашает вас отправиться в «путешествие, которого не было» по загадочному и притягательному сказочному Востоку в компании прекрасных композиторов и поэтов. Вокальные поэмы Мориса Равеля на стихи Тристана Клингзора, романсы русских классиков – Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Антона Рубинштейна, арабские песни из сборника Сергея Даниэля – всё это сплетено в едином завораживающем действе, призванном не только дарить радость всем, кто чуток к прекрасному, но и расширять границы представлений о музыкально-драматическом творчестве.

Мир театра безграничен и проявляет он себя подчас весьма неожиданно. Вокальный моноспектакль «Ещё одну сказку, о, Шехеразада!» можно смело причислить к истинно экзотическим проявлениям театрального искусства, ведь он являет собой не только причудливый синтез музыки и драматургии, но и калейдоскоп времён: в нём гармонично переплелись два века – девятнадцатый и двадцатый.

Спектакль поставлен режиссёром Еленой Гер. Видео создано Еленой Семëновой, Еленой Шулеповой и Денисом Кокориным.

Интересуетесь небанальными формами сценического искусства? Приходите в «Новое пространство» 13 марта к 18.00!

Билеты можно приобрести как непосредственно в библиотеке, в галерее «Новое пространство», так и дистанционно на сайте Кассир.ру

12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

