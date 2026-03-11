В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) запустил серийный выпуск автоматического тонометра с функцией дистанционной передачи данных Health Check-Up («Хэлс Чек-Ап»). Цифровой тонометр Health Check-Up («Хэлс Чек-Ап») предназначен для измерения артериального давления и определения частоты пульса пациента. Результаты измерений передаются в телемедицинские системы по беспроводным каналам связи — Bluetooth или GSM. Прибор также выявляет нерегулярное сердцебиение и отображает эту информацию на дисплее. Проект серийного производства тонометров реализован в рамках поддержки Минпромторга России.

Автоматический тонометр СамГМУ интегрирован с информационной системой IoMT.Istok, разработанной специалистами АО «НПП «Исток» им. Шокина» (входит в холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех), используемой в качестве платформы «Персональные медицинские помощники» (ПМП). Результаты измерений, проводимых пациентами, автоматически передаются на федеральную платформу ПМП, далее — в региональную медицинскую информационную систему (МИС), а затем в Систему дистанционного наблюдения (СИС ДН) Health Check‑Up ИИР СамГМУ. Тонометр СамГМУ позволяет передавать данные измерений в режиме реального времени, что особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями.

«Старт крупносерийного производства тонометров разработки СамГМУ — важный этап развития университета, нацеленного на технологическое лидерство в системе здравоохранения России, — подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, д.м.н., профессор Александр Колсанов. — От начала разработки до выпуска прошло минимальное количество времени. И сейчас при поддержке наших партнеров мы начинаем производство инновационной продукции, которая ничем не уступает импортным аналогам. Она будет востребована в рамках Федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», в различных медицинских учреждениях и ФАПах. Серийное производство такой продукции отвечает национальным приоритетам и стратегическим целям страны».

Серийный выпуск тонометров организован во втором корпусе Центра серийного производства СамГМУ, торжественное открытие которого состоялось весной прошлого года. Запуск серийного производства осуществлен, в том числе в рамках программы «Приоритет 2030». Производственная мощность сборочной линии тонометров позволит изготавливать более 100 тыс. изделий в год. Регистрационное удостоверение на прибор получено в октябре 2025 года.

«Разработанный прибор — первый из вышедших в серийное производство отечественных тонометров, который был интегрирован с IoMT.Istok еще на этапе прототипирования. Устройство разработано специально для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и полностью соответствует установленным госстандартам», — прокомментировал директор по цифровой трансформации «Росэл» Виталий Александров.