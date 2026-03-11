Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.74
-0.41
EUR 91.9
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров

122
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) запустил серийный выпуск автоматического тонометра с функцией дистанционной передачи данных Health Check-Up («Хэлс Чек-Ап»). Цифровой тонометр Health Check-Up («Хэлс Чек-Ап») предназначен для измерения артериального давления и определения частоты пульса пациента. Результаты измерений передаются в телемедицинские системы по беспроводным каналам связи — Bluetooth или GSM. Прибор также выявляет нерегулярное сердцебиение и отображает эту информацию на дисплее. Проект серийного производства тонометров реализован в рамках поддержки Минпромторга России.

Автоматический тонометр СамГМУ интегрирован с информационной системой IoMT.Istok, разработанной специалистами АО «НПП «Исток» им. Шокина» (входит в холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех), используемой в качестве платформы «Персональные медицинские помощники» (ПМП). Результаты измерений, проводимых пациентами, автоматически передаются на федеральную платформу ПМП, далее — в региональную медицинскую информационную систему (МИС), а затем в Систему дистанционного наблюдения (СИС ДН) Health Check‑Up ИИР СамГМУ. Тонометр СамГМУ позволяет передавать данные измерений в режиме реального времени, что особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями.

«Старт крупносерийного производства тонометров разработки СамГМУ — важный этап развития университета, нацеленного на технологическое лидерство в системе здравоохранения России, — подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, д.м.н., профессор Александр Колсанов. — От начала разработки до выпуска прошло минимальное количество времени. И сейчас при поддержке наших партнеров мы начинаем производство инновационной продукции, которая ничем не уступает импортным аналогам. Она будет востребована в рамках Федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», в различных медицинских учреждениях и ФАПах. Серийное производство такой продукции отвечает национальным приоритетам и стратегическим целям страны».

Серийный выпуск тонометров организован во втором корпусе Центра серийного производства СамГМУ, торжественное открытие которого состоялось весной прошлого года. Запуск серийного производства осуществлен, в том числе в рамках программы «Приоритет 2030». Производственная мощность сборочной линии тонометров позволит изготавливать более 100 тыс. изделий в год. Регистрационное удостоверение на прибор получено в октябре 2025 года.

«Разработанный прибор — первый из вышедших в серийное производство отечественных тонометров, который был интегрирован с IoMT.Istok еще на этапе прототипирования. Устройство разработано специально для дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов и полностью соответствует установленным госстандартам», — прокомментировал директор по цифровой трансформации «Росэл» Виталий Александров.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
11 марта 2026  11:17
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
122
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
10 марта 2026  17:13
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
548
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
10 марта 2026  12:50
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
446
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
9 марта 2026  10:21
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
714
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
6 марта 2026  17:47
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
899
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
6 марта 2026  17:38
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
936
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
6 марта 2026  16:04
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
845
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
6 марта 2026  11:26
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
761
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
5 марта 2026  17:59
Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии
1016
В Хворостянской центральной районной больнице проводится работа, направленная на привлечение специалистов.
5 марта 2026  14:34
"Земский доктор": в Хворостянскую больницу по программе трудоустроился врач-стоматолог
848
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
16052
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
49
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
139
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
132
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
864
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
439
Весь список