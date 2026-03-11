В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли

Участковым уполномоченным полиции УУП и ПДН О МВД России по Большечерниговскому району от неравнодушных граждан поступила информация о причастности ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражи и побои 60-летнего сельского жителя к незаконному обороту запрещенных веществ.

С целью проверки поступивших сведений полицейские прибыли по указанному адресу, с разрешения хозяина осмотрели домовладение и прилегающую территорию. В помещении стоял характерный запах, а на полу и в шкафу сушились части растений, которые сотрудники полиции изъяли и направили на исследование.

Согласно полученному заключению из Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области, селянин незаконно хранил части наркотикосодержащего растения конопля массой свыше 1,8 кг, что по действующему законодательству является крупным размером.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, мужчина пояснил следователю, что собирал дикорастущую коноплю летом в полях, сушил и хранил для личного потребления. Данная версия проверяется полицейскими.

В настоящее время Большечерниговским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.