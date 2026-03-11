За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей

В Тольятти возобновили работу по эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. За десять дней с начала работы службы эвакуации на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей, припаркованных в неположенных местах. В первую очередь, внимание обращают на машины, незаконно занимающие места для инвалидов, а также транспортные средства, оставленные с нарушением разрешенной парковки по четным и нечетным дням.

Сейчас задействован один эвакуатор и функционирует одна штрафстоянка, расположенная по адресу: ул. Льва Толстого, 42 стр. 3. Для того чтобы забрать автомобиль, его владельцу придется оплатить услуги по эвакуации в размере 2,5 тысяч рублей, а также внести почасовую плату за хранение транспортного средства. Плюс штраф за нарушение ПДД при парковке, который выпишет инспектор ГАИ.

- Отладить и настроить все соответствующие алгоритмы я поручил своему заместителю, руководителю департамента общественной безопасности и противодействия коррупции Евгению Анатольевичу Скрипкареву. Работа проведена в содействии с Минтрансом Самарской области и Госавтоинспекцией г. Тольятти. И первые результаты не заставили себя ждать! Уважаемые автомобилисты! Призываю вас соблюдать правила и уважать других участников движения, как водителей, так и пешеходов, - обратился к тольяттинцам глава города Илья Сухих.

Уточнить сведения об эвакуированном автомобиле или сообщить о неправильной парковке транспортного средства вы можете по телефону диспетчерской службы ООО «Городская служба эвакуации»: +7 927 024 98 13 (круглосуточно), сообщает мэрия Тольятти.