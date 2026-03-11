Я нашел ошибку
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей

54
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей

В Тольятти возобновили работу по эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. За десять дней с начала работы службы эвакуации на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей, припаркованных в неположенных местах. В первую очередь, внимание обращают на машины, незаконно занимающие места для инвалидов, а также транспортные средства, оставленные с нарушением разрешенной парковки по четным и нечетным дням.

Сейчас задействован один эвакуатор и функционирует одна штрафстоянка, расположенная по адресу: ул. Льва Толстого, 42 стр. 3. Для того чтобы забрать автомобиль, его владельцу придется оплатить услуги по эвакуации в размере 2,5 тысяч рублей, а также внести почасовую плату за хранение транспортного средства. Плюс штраф за нарушение ПДД при парковке, который выпишет инспектор ГАИ.

- Отладить и настроить все соответствующие алгоритмы я поручил своему заместителю, руководителю департамента общественной безопасности и противодействия коррупции Евгению Анатольевичу Скрипкареву. Работа проведена в содействии с Минтрансом Самарской области и Госавтоинспекцией г. Тольятти. И первые результаты не заставили себя ждать! Уважаемые автомобилисты! Призываю вас соблюдать правила и уважать других участников движения, как водителей, так и пешеходов, - обратился к тольяттинцам глава города Илья Сухих.

Уточнить сведения об эвакуированном автомобиле или сообщить о неправильной парковке транспортного средства вы можете по телефону диспетчерской службы ООО «Городская служба эвакуации»: +7 927 024 98 13 (круглосуточно), сообщает мэрия Тольятти.

