В России резко выросли цены на автомобили УАЗ 2026 модельного года

Повышение в размере от 47 400 до 60 600 тысяч рублей затронуло весь модельный ряд производителя, пишут «Автоновости дня».

Наименьшее удорожание зафиксировано у внедорожника «Хантер». Стандартное исполнение теперь стоит 1 720 000 рублей (рост на 47 600 рублей), а версия «Экспедиция» оценивается в 2 035 000 рублей (на 47 400). Машины семейства СГР прибавили в цене от 47 400 до 50 500 рублей в зависимости от версии. Теперь минимальная стоимость модели — 1 640 000 рублей.

Флагманский «Патриот» стал дороже на 59 400 рублей (1 925 000 рублей). Созданный на той же базе «Пикап» в аналогичной комплектации поднялся в цене на 59 тысяч рублей (1 950 000).

Максимальный скачок продемонстрировали компактные грузовики коммерческой линейки «Профи». Цены на эти автомобили выросли в диапазоне от 57 200 до 60 600 рублей (от 1 990 000 до 2 535 000 рублей).

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что продажи машин глобальных брендов в России выросли в 2,5 раза за два месяца 2026 года.