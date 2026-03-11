Я нашел ошибку
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
В России резко выросли цены на автомобили УАЗ 2026 модельного года

В России резко выросли цены на автомобили УАЗ 2026 модельного года

Повышение в размере от 47 400 до 60 600 тысяч рублей затронуло весь модельный ряд производителя, пишут «Автоновости дня».

Наименьшее удорожание зафиксировано у внедорожника «Хантер». Стандартное исполнение теперь стоит 1 720 000 рублей (рост на 47 600 рублей), а версия «Экспедиция» оценивается в 2 035 000 рублей (на 47 400). Машины семейства СГР прибавили в цене от 47 400 до 50 500 рублей в зависимости от версии. Теперь минимальная стоимость модели — 1 640 000 рублей.

Флагманский «Патриот» стал дороже на 59 400 рублей (1 925 000 рублей). Созданный на той же базе «Пикап» в аналогичной комплектации поднялся в цене на 59 тысяч рублей (1 950 000).

Максимальный скачок продемонстрировали компактные грузовики коммерческой линейки «Профи». Цены на эти автомобили выросли в диапазоне от 57 200 до 60 600 рублей (от 1 990 000 до 2 535 000 рублей).

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что продажи машин глобальных брендов в России выросли в 2,5 раза за два месяца 2026 года.

 

