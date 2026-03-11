Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. (12+)

С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны. Турнир носит имя уроженца Самарской области двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Поединки пройдут в зале универсального спортивного комплекса «МТЛ Арена». В турнире примут участие сильнейшие боксеры страны в 13 весовых категориях.

На турнире будут присутствовать почетные гости от Совета чемпионов Федерации бокса России.

- двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко;

- двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, двукратный медалист Олимпийских игр, Герой Калмыкии Раимкуль Малахбеков;

- чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев;

- чемпион мира среди профессионалов Дмитрий Кудряшов;

- чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, неоднократный чемпион СССР Василий Шишов;

- МСМК, заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов.

- и хозяин турнира двукратный чемпион Олимпийский игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель кубка Вела Баркера Олег Саитов.

Расписание турнира (самарское время):

20 марта

12:00 – дневная программа, предварительные бои

17:00 – торжественная церемония открытия

17:30 – вечерняя программа, предварительные бои

21 марта

12:00 – полуфинальные бои

19:00 – церемония медиа-взвешивания

22 марта

13:30 – торжественная церемония закрытия

14:00 – финальные бои, церемония награждения

В прямом эфире бои покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Генеральный партнер букмекерская компания МЕЛБЕТ.

Вход для зрителей на трибуны комплекса свободный*. (*при наличии свободных мест, количество мест ограничено).

Фото: департамент информационной политики СО