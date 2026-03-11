Я нашел ошибку
Главные новости:
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 

114
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.

Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.   (12+)

С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны. Турнир носит имя уроженца Самарской области двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова. Поединки пройдут в зале универсального спортивного комплекса «МТЛ Арена». В турнире примут участие сильнейшие боксеры страны в 13 весовых категориях.
На турнире будут присутствовать почетные гости от Совета чемпионов Федерации бокса России.
- двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко;
- двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, двукратный медалист Олимпийских игр, Герой Калмыкии Раимкуль Малахбеков;
- чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев;
- чемпион мира среди профессионалов Дмитрий Кудряшов;
- чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, неоднократный чемпион СССР Василий Шишов;
- МСМК, заместитель председателя Совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов.
- и хозяин турнира двукратный чемпион Олимпийский игр, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, обладатель кубка Вела Баркера Олег Саитов.

Расписание турнира (самарское время):
20 марта
12:00 – дневная программа, предварительные бои
17:00 – торжественная церемония открытия
17:30 – вечерняя программа, предварительные бои
21 марта 
12:00 – полуфинальные бои
19:00 – церемония медиа-взвешивания
22 марта 
13:30 – торжественная церемония закрытия
14:00 – финальные бои, церемония награждения

В прямом эфире бои покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Генеральный партнер букмекерская компания МЕЛБЕТ.
Вход для зрителей на трибуны комплекса свободный*. (*при наличии свободных мест, количество мест ограничено).

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

Новости по теме
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
11 марта 2026, 15:26
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных... Общество
4
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
11 марта 2026, 15:10
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги. Дороги
61
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
11 марта 2026, 14:59
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ). Туризм
73
В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
303
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
250
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
213
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1021
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
483
Весь список