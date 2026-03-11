Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства

ООО «Ампресс», разработчик и производитель высокотехнологичных металлических компонентов для автомобильной промышленности, приступило к оптимизации производственных процессов в рамках федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) Самарской области совместно с рабочей группой предприятия начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.

Компания, выступающая резидентом индустриального парка «АВТОВАЗ», специализируется на создании инновационных кузовных деталей, элементов шасси и механизмов. Продукция ориентирована на снижение энергопотребления и уменьшение воздействия на окружающую среду. В портфеле ключевых заказчиков — лидеры отечественного автопрома: АВТОВАЗ и КАМАЗ.

Участие в нацпроекте позволит предприятию укрепить позиции надежного поставщика для автогигантов. Основная задача — выявление скрытых резервов, сокращение производственных циклов и оптимизация затрат при безусловном сохранении высокого качества продукции.

В ходе подготовительного этапа сотрудники «Ампресс» прошли обучение инструментам бережливого производства, включая методики стандартизированной работы и быстрой переналадки оборудования (SMED), что особенно значимо для серийного выпуска компонентов.

В настоящее время специалисты РЦК и рабочая группа проводят хронометраж операций и картирование потока создания ценности на участке производства балки панели приборов для Lada Largus. Комплексный анализ позволит точно определить «узкие места» и зоны наибольшего потенциала для улучшений.

«Стабильность работы производителей автокомпонентов — фундамент надежности всей отраслевой кооперации. Вовлекаясь в федеральный проект, «Ампресс» не только повышает собственную конкурентоспособность, но и вносит вклад в укрепление производственного каркаса российского автопрома», — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Самарская область демонстрирует устойчивую динамику реализации национального проекта. В настоящий момент его участниками являются 221 предприятие региона. Общее число сотрудников, освоивших принципы бережливого производства с 2019 года, превысило 3,5 тысячи человек. Совокупный экономический эффект от внедрения инструментов бережливого производства за весь период составил 2,8 млрд рублей, подтверждая эффективность системных изменений на промышленных площадках.

Актуальная информация о проекте, методологии и мерах поддержки доступна на официальных порталах производительность.рф и эффективность.рф.

Фото: департамент информационной политики СО