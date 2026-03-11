Я нашел ошибку
Главные новости:
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»

59
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.

27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Свои двери для зрителей бесплатно откроют 8 театров.  (0+)

Самарский театр кукол откроется для посетителей с 17:00. Сначала зрителей ожидает театрализованная экскурсия «Путешествие в мир кукол» – гости смогут выйти на сцену и попробовать себя в роли актеров-кукольников. В 18:00 состоится предпремьерный показ спектакля «Снежная королева» по сказке Г.Х. Андерсена, а в 20:00 – театральная викторина о великих актерах, спектаклях и ключевых событиях отечественной сцены. Студентов театральных отделений также ждут на творческую встречу-дискуссию с режиссером и актерами «Снежной королевы».

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представит концерт-променад «Энигма DSCH» – иммерсивно-музыкальный вечер к 120-летию Д.Д. Шостаковича, где зритель станет частью художественного процесса. Самарский художественный театр в 18:30 покажет комедию «Скупой» по Мольеру, а театр драмы «Камерная сцена» – сценическое размышление о судьбе Владимира Маяковского «Маяковский. Ноктюрн» (18+).

Театр для детей и молодежи «Мастерская» ждет гостей с 17:00 на выставку о выдающихся мастерах сцены Самары «Мастера и мастерские», а в 17:30 – на экскурсию по закулисью: сцене, гримерным и мастерским театра по предварительной записи в группе театра в ВК с 16 марта.

В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького в 21:00 зрители увидят сценическую версию юмористического очерка Карела Чапека «Как ставится пьеса» — «Требуется зритель, или Путешествие по закулисному миру». Постановка в жанре «Чтение в лицах» создана самарским режиссером Олегом Скивко и предлагает зрителям комедийный взгляд на театральное закулисье. В центре внимания окажутся не только режиссер, артисты, драматург и художник, но и те, чья работа обычно остается вне сцены: рабочие сцены, бутафоры, осветители, костюмеры и другие.

В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» в 21:00 начнется творческая встреча с режиссером Ярославом Жевнеровым и актерами спектакля «Король и Матиуш Первый». Семейный театр «Домик на крыше» покажет интерактивный семейный спектакль «Когда все вместе» по сказкам С.Г. Козлова.

Регистрация зрителей на все мероприятия откроется 20 марта в 12:00 по местному времени. Подробная программа мероприятий доступна на сайте https://noch.stdrf.ru/.

 

 

Теги: Самара

Новости по теме
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
11 марта 2026, 15:10
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги. Дороги
50
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
11 марта 2026, 14:59
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ). Туризм
70
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
11 марта 2026, 14:47
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте. Спорт
70
