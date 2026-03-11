Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»

27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Свои двери для зрителей бесплатно откроют 8 театров. (0+)



Самарский театр кукол откроется для посетителей с 17:00. Сначала зрителей ожидает театрализованная экскурсия «Путешествие в мир кукол» – гости смогут выйти на сцену и попробовать себя в роли актеров-кукольников. В 18:00 состоится предпремьерный показ спектакля «Снежная королева» по сказке Г.Х. Андерсена, а в 20:00 – театральная викторина о великих актерах, спектаклях и ключевых событиях отечественной сцены. Студентов театральных отделений также ждут на творческую встречу-дискуссию с режиссером и актерами «Снежной королевы».



Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представит концерт-променад «Энигма DSCH» – иммерсивно-музыкальный вечер к 120-летию Д.Д. Шостаковича, где зритель станет частью художественного процесса. Самарский художественный театр в 18:30 покажет комедию «Скупой» по Мольеру, а театр драмы «Камерная сцена» – сценическое размышление о судьбе Владимира Маяковского «Маяковский. Ноктюрн» (18+).



Театр для детей и молодежи «Мастерская» ждет гостей с 17:00 на выставку о выдающихся мастерах сцены Самары «Мастера и мастерские», а в 17:30 – на экскурсию по закулисью: сцене, гримерным и мастерским театра по предварительной записи в группе театра в ВК с 16 марта.



В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького в 21:00 зрители увидят сценическую версию юмористического очерка Карела Чапека «Как ставится пьеса» — «Требуется зритель, или Путешествие по закулисному миру». Постановка в жанре «Чтение в лицах» создана самарским режиссером Олегом Скивко и предлагает зрителям комедийный взгляд на театральное закулисье. В центре внимания окажутся не только режиссер, артисты, драматург и художник, но и те, чья работа обычно остается вне сцены: рабочие сцены, бутафоры, осветители, костюмеры и другие.



В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» в 21:00 начнется творческая встреча с режиссером Ярославом Жевнеровым и актерами спектакля «Король и Матиуш Первый». Семейный театр «Домик на крыше» покажет интерактивный семейный спектакль «Когда все вместе» по сказкам С.Г. Козлова.



Регистрация зрителей на все мероприятия откроется 20 марта в 12:00 по местному времени. Подробная программа мероприятий доступна на сайте https://noch.stdrf.ru/.