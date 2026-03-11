Самарский метрополитен: одноразовые билеты с QR-кодом внедрят до конца 2026 года

В Самарском метрополитене до конца 2026 года усовершенствуют процесс оплаты проезда. Вместо жетонов будут действовать одноразовые билеты с QR-кодом. Их можно будет приобрести через кассы и специализированные автоматизированные системы метрополитена Самары.



«Мы изучили опыт Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, где аналогичный подход к оплате проезда уже успешно внедрён и доказал свою эффективность. Для пассажиров переход на QR-билеты сделает процесс оплаты заметно проще и удобнее, им больше не придётся думать о наличии жетонов или их сохранности. Для самого предприятия такой переход тоже несёт существенные преимущества: мы значительно сократим операционные расходы, связанные с инкассацией, а также с загрузкой и выгрузкой жетонов, и в целом оптимизируем эксплуатационные затраты», – сказал директор МП «Самарский метрополитен» Сергей Шамин.



Нынешние жетоны для проезда изготавливают из специального композита с последующей штамповкой. Муниципальное предприятие закупает исходные материалы раз в несколько лет и производит жетоны собственными силами. Себестоимость одного жетона примерно соответствует сумме, которую пассажир тратит на одну поездку.



«Переход на QR-билеты — это не просто более удобный формат для пассажиров, но и экономически выгодное решение для метрополитена: мы сократим затраты на производство, хранение и обслуживание жетонов. После того как жетоны утратят статус платёжного средства, специальная комиссия примет решение об их утилизации. Предполагаю, что часть жетонов останется у коллекционеров», – добавил Сергей Шамин.



Чтобы пройти через турникет, QR-код на билете необходимо будет поднести к сканеру терминала. Как только загорится световая индикация зелёного цвета, турникет откроется. Действующие валидаторные установки будут дооснащены дополнительными модулями либо заменены полностью. При этом все привычные способы безналичной оплаты сохранятся: проезд можно будет оплатить транспортными и банковскими картами, смартфонами, а также с помощью функции «оплата улыбкой» — проекта Сбера, который позволяет оплачивать проезд с использованием биометрии, без карт и мобильного телефона.



Проект, включающий переход на билеты с QR-кодом, реализуется во взаимодействии с единым оператором электронного проездного «Объединенная транспортная карта».

Фото: пресс-служба администрации Самары