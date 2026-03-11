Я нашел ошибку
Главные новости:
Пациенты больницы имени В.Д. Середавина проходят экстренные обследования на новом рентгеновском оборудовании.
Цифровой рентгеновский аппарат установлен в приемном отделении главного корпуса СОКБ им.В.Д. Середавина
Сегодня при 12 медучреждениях региона работают подразделения, в которых пациенты с выявленным хроническим вирусным гепатитом С получают противовирусную терапию.
Медпомощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
В УСЦ «Грация» состоялось первенство Самарской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет.
В Самаре состоялось областное первенство по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет
В Самарском метрополитене до конца 2026 года усовершенствуют процесс оплаты проезда.
Самарский метрополитен: одноразовые билеты с QR-кодом внедрят до конца 2026 года
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.74
-0.41
EUR 91.9
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре состоялось областное первенство по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет

86
В УСЦ «Грация» состоялось первенство Самарской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет.

В УСЦ «Грация» состоялось первенство Самарской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет.

Более 190 спортсменов со всей Самарской области собрались, чтобы побороться за путевки на первенство Приволжского федерального округа. Эти соревнования также примет Самарская область - они пройдут в апреле 2026 года.

Награждение победителей и призеров провели президент Самарской областной федерации самбо Алексей Земсков и победительница первенств мира и Европы Екатерина Фадеева.

 

Фото:  Самарский спорт 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском метрополитене до конца 2026 года усовершенствуют процесс оплаты проезда.
11 марта 2026, 15:58
Самарский метрополитен: одноразовые билеты с QR-кодом внедрят до конца 2026 года
В Самарском метрополитене до конца 2026 года усовершенствуют процесс оплаты проезда. Транспорт
19
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
11 марта 2026, 15:43
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года. ЖКХ
51
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
11 марта 2026, 15:33
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований... Общество
87
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
326
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
262
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
221
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1036
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
490
Весь список