В Самаре состоялось областное первенство по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет

В УСЦ «Грация» состоялось первенство Самарской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет.

Более 190 спортсменов со всей Самарской области собрались, чтобы побороться за путевки на первенство Приволжского федерального округа. Эти соревнования также примет Самарская область - они пройдут в апреле 2026 года.

Награждение победителей и призеров провели президент Самарской областной федерации самбо Алексей Земсков и победительница первенств мира и Европы Екатерина Фадеева.

Фото: Самарский спорт