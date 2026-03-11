Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров

В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.

Традиционно больше всего технологических отказов на сетях канализации возникает в январе, особенно после праздников, когда жители начинают избавляться от остатков новогодних салатов. Так, в январе 2026 года бригады устранили 595 засоров, в феврале – 486. В первые десять дней марта число отработанных заявок уже перевалило за сотню.

Компания напоминает, что для правильной работы системы канализации необходимо соблюдать определённые правила. Простые – не смывать в унитаз и раковину бытовой мусор. Он не растворяется, а накапливается в трубах, создаёт пробки и приводит к засорам. Неработающее водоотведение в многоквартирном доме очень неудобно для всех жильцов. Давайте заботиться о комфорте вместе!

НЕЛЬЗЯ смывать в канализацию:

- влажные салфетки (даже с надписью «растворимые»),

- средства гигиены (ватные диски, палочки, прокладки, подгузники),

- средства контрацепции,

- стройматериалы (смеси, порошки, крошку),

- остатки еды и очистки от фруктов, овощей, ягод,

- бумагу,

- лекарства,

- гранулы для лотков для животных.

