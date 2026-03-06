Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Более 40% зарегистрированных ИП региона принадлежат женщинам
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
В САТОБ пройдет показ программы «Пламя Победы»
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
Самарский Росреестр ответил на часто задаваемые вопросы о «гаражной амнистии»
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Билайн в 2025 году запускал новую 4G-станцию в Самарской области каждые 24 часа
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.19
0.39
EUR 90.79
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре

99
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание! С 10.00 7 марта до 20.00 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской (по направлению от пр. Карла Маркса в сторону ул. Братской) из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм. Объезд будет организован по одной из полос встречного движения ул. Ново-Вокзальной. Пожалуйста, будьте внимательны, следуйте указаниям временных дорожных знаков и заранее планируйте маршрут!

11 марта
В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения с 10:00 до 13:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ташкентская, 192, 194, 196, 198.

Для замены узлов в водопроводном колодце с 10:00 до 22:00 воды не будет по адресам: ул. Уссурийская, 2А, 3; ул. Гагарина, 84, 84А, 86, 86А.
Подача воды будет осуществляться с пониженным давлением по адресам: ул. Энтузиастов, 26, 28; ул. Сорокина, 1, 3.
По адресу ул. Гагарина, 84-86 будет установлен бойлер.

В связи с проведением работ по переврезке для строительства нового дома с 22:00 11 марта до 07:00 12 марта будет отключено ХВС по адресам: ул. Радонежского, 7, 9; ул. Мичурина, 68, 70, 72, 74, 78, 80; ул. Челюскинцев, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 25 (д/с), 32 (д/с); пр. Ленина, 5, 7, 9, 11, 15, 17 (Сбербанк); ул. Луначарского, 12, 14А; Автобусный проезд, 5; пр. Масленникова, 4.

12 марта

Для врезки сетей диаметром 300 мм с 09:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Советская, 71, 73, 75.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм.
27 февраля 2026, 19:28
«РКС-Самара» с 3-го по 5 марта будут проводить ремонтно-профилактические работы в Самаре
3 марта «РКС-Самара» проведут работы по устранению утечки на трубопроводе диаметром 200 мм. ЖКХ
940
24 февраля ремонтные работы проведут на НСП №111, будет отключено ХВС по адресам: ул. Железной Дивизии, 1-17; Заводское шоссе, 40-60.
20 февраля 2026, 15:55
С 24 по 27 февраля специалисты «РКС-Самара» проведут ремонтно-профилактические работы
24 февраля ремонтные работы проведут на НСП №111, будет отключено ХВС по адресам: ул. Железной Дивизии, 1-17; Заводское шоссе, 40-60. ЖКХ
817
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025.
20 февраля 2026, 14:59
«РКС-Самара» провели годовой Штаб по благоустройству
На мероприятии ресурсоснабжающее предприятие представило результаты работы за 2025. ЖКХ
755

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
184
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
186
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
359
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1602
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
746
Весь список