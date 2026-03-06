Специалисты «РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

Внимание! С 10.00 7 марта до 20.00 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской (по направлению от пр. Карла Маркса в сторону ул. Братской) из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм. Объезд будет организован по одной из полос встречного движения ул. Ново-Вокзальной. Пожалуйста, будьте внимательны, следуйте указаниям временных дорожных знаков и заранее планируйте маршрут!

11 марта

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения с 10:00 до 13:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ташкентская, 192, 194, 196, 198.

Для замены узлов в водопроводном колодце с 10:00 до 22:00 воды не будет по адресам: ул. Уссурийская, 2А, 3; ул. Гагарина, 84, 84А, 86, 86А.

Подача воды будет осуществляться с пониженным давлением по адресам: ул. Энтузиастов, 26, 28; ул. Сорокина, 1, 3.

По адресу ул. Гагарина, 84-86 будет установлен бойлер.

В связи с проведением работ по переврезке для строительства нового дома с 22:00 11 марта до 07:00 12 марта будет отключено ХВС по адресам: ул. Радонежского, 7, 9; ул. Мичурина, 68, 70, 72, 74, 78, 80; ул. Челюскинцев, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 25 (д/с), 32 (д/с); пр. Ленина, 5, 7, 9, 11, 15, 17 (Сбербанк); ул. Луначарского, 12, 14А; Автобусный проезд, 5; пр. Масленникова, 4.

12 марта

Для врезки сетей диаметром 300 мм с 09:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Советская, 71, 73, 75.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.