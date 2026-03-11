Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

В Самарской области подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.

На прошедшей неделе завершился региональный отборочный этап окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». В Самарской области в соревнованиях приняли участие около 220 студентов из ведущих высших учебных заведений, их филиалов, а также организаций среднего профессионального образования региона.

Олимпиада этого года предоставила студентам возможность проявить себя в шести направлениях: игре «Что? Где? Когда?», парламентских дебатах, робототехнике ПЛК, конкурсе инженерных команд, программировании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и FPV пилотировании БПЛА.

Соревнования определили победителей и призёров по каждому из направлений. На основе этих результатов была сформирована сборная команда Самарской области – делегация, в которую вошли самые сильные участники.

«Региональный этап олимпиады «IQ ПФО» вновь подтвердил высокий интеллектуальный потенциал и разносторонность нашей молодёжи. Конкуренция была серьёзной, и попасть в сборную региона – большая честь и ответственность. Уверен, что в этом году наши ребята покажут достойный результат, продемонстрируют не только глубокие знания, но и умение работать в команде, решать нестандартные задачи. Мы желаем им удачи и, конечно, болеем за них!» — Илья Анисимов, руководитель проекта «IQ Самара».

Студенты представят Самарскую область на заключительном, окружном этапе олимпиады, который состоится в Республике Мордовия с 24 по 29 марта 2026 года.

Состав самарской делегации:

Робототехника:

1. Лукьянов Александр (Сызранский филиал СамГТУ)

2. Мавлюшев Альберт (Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)

Парламентские дебаты:

3. Стифорова Виктория (Самарский государственный экономический университет)

4. Верещагин Глеб (Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)

Конкурс инженерных команд:

5. Китаев Вадим (Сызранский филиал СамГТУ)

6. Козлов Петр (Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)

7. Гоман Илья (Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)

«Что? Где? Когда?»:

(Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)

8. Белов Егор

9. Пестриков Кирилл

10. Дядченко Евгения

11. Сергунина Алина

12. Давыдов Матвей

13. Ханенко Арсений

Пилотирование БПЛА:

14. Галка Егор (Поволжский государственный колледж)

Программирование БПЛА:

(Самарский государственный технический университет)

15. Кайзеров Евгений

16. Федоров Арсений

Окружная интеллектуальная олимпиада «IQ ПФО» реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект направлен на выявление и поддержку талантливой молодёжи, создание условий для интеллектуального развития и профессионального становления студентов.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области