Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»

В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
В Самарской области подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
На прошедшей неделе завершился региональный отборочный этап окружной интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». В Самарской области в соревнованиях приняли участие около 220 студентов из ведущих высших учебных заведений, их филиалов, а также организаций среднего профессионального образования региона.
Олимпиада этого года предоставила студентам возможность проявить себя в шести направлениях: игре «Что? Где? Когда?», парламентских дебатах, робототехнике ПЛК, конкурсе инженерных команд, программировании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и FPV пилотировании БПЛА.
Соревнования определили победителей и призёров по каждому из направлений. На основе этих результатов была сформирована сборная команда Самарской области – делегация, в которую вошли самые сильные участники.
«Региональный этап олимпиады «IQ ПФО» вновь подтвердил высокий интеллектуальный потенциал и разносторонность нашей молодёжи. Конкуренция была серьёзной, и попасть в сборную региона – большая честь и ответственность. Уверен, что в этом году наши ребята покажут достойный результат, продемонстрируют не только глубокие знания, но и умение работать в команде, решать нестандартные задачи. Мы желаем им удачи и, конечно, болеем за них!» — Илья Анисимов, руководитель проекта «IQ Самара».
Студенты представят Самарскую область на заключительном, окружном этапе олимпиады, который состоится в Республике Мордовия с 24 по 29 марта 2026 года.
Состав самарской делегации:
Робототехника:
1. Лукьянов Александр (Сызранский филиал СамГТУ)
2. Мавлюшев Альберт (Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)
Парламентские дебаты:
3. Стифорова Виктория (Самарский государственный экономический университет)
4. Верещагин Глеб (Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)
Конкурс инженерных команд:
5. Китаев Вадим (Сызранский филиал СамГТУ)
6. Козлов Петр (Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)
7. Гоман Илья (Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)
«Что? Где? Когда?»:
(Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва)
8. Белов Егор
9. Пестриков Кирилл
10. Дядченко Евгения
11. Сергунина Алина
12. Давыдов Матвей
13. Ханенко Арсений
Пилотирование БПЛА:
14. Галка Егор (Поволжский государственный колледж)
Программирование БПЛА:
(Самарский государственный технический университет)
15. Кайзеров Евгений
16. Федоров Арсений

Окружная интеллектуальная олимпиада «IQ ПФО» реализуется под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Проект направлен на выявление и поддержку талантливой молодёжи, создание условий для интеллектуального развития и профессионального становления студентов.

 

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области

В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
303
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
250
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
213
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1021
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
483
Весь список