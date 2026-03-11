Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 

В Самарской области расширяются возможности интеллектуальной транспортной системы. В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги. Планируется модернизировать 36 контроллеров светофорных объектов и установить 169 дополнительных детекторов транспорта.

Интеллектуальная транспортная система региона — один из ключевых инструментов управления дорожным движением. Под её управлением находятся 404 светофорных объекта, более 1,2 тыс. детекторов транспорта, 149 видеокамер и 7 метеостанций. Все данные в режиме реального времени стекаются в три пункта диспетчеризации и обработки, что позволяет специалистам непрерывно анализировать дорожную обстановку и оперативно на неё реагировать.

«Развитие интеллектуальной транспортной системы — наш ключевой инструмент для обеспечения безопасности и управления растущей транспортной нагрузкой. Данные с камер и детекторов позволяют не просто оценивать ситуацию на дорогах здесь и сейчас, но и прогнозировать риски, а также вносить корректировки в режимы работы светофоров для поддержания плавности движения. Это системная работа, которая напрямую влияет на комфорт и безопасность тысяч жителей губернии ежедневно», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Эффективность внедрения ИТС уже подтверждена на практике. С использованием полученных данных оптимизировано движение на основных магистралях Самары и Тольятти, включая Красноглинское шоссе, улицы Ново-Садовую и Демократическую. Адаптивное управление светофорами позволяет снижать заторы и повышать пропускную способность дорог в часы пик.

Как пояснили в ГКУ Самарской области «Управление дорог», новые детекторы транспорта позволят получить более детальную картину о параметрах транспортных потоков. Это, в свою очередь, даст возможность еще точнее настраивать работу светофоров и эффективнее распределять нагрузку на дорожной сети.

Работа по развитию ИТС ведется для достижения целей национального проекта «Инфраструктура для жизни» и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Реализация запланированных на 2026 год мероприятий направлена на повышение безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания населения Самарской области.

Фото: пресс-служба Правительства СО