В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 

92
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.

В Самарской области расширяются возможности интеллектуальной транспортной системы. В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги. Планируется модернизировать 36 контроллеров светофорных объектов и установить 169 дополнительных детекторов транспорта.
Интеллектуальная транспортная система региона — один из ключевых инструментов управления дорожным движением. Под её управлением находятся 404 светофорных объекта, более 1,2 тыс. детекторов транспорта, 149 видеокамер и 7 метеостанций. Все данные в режиме реального времени стекаются в три пункта диспетчеризации и обработки, что позволяет специалистам непрерывно анализировать дорожную обстановку и оперативно на неё реагировать.
«Развитие интеллектуальной транспортной системы — наш ключевой инструмент для обеспечения безопасности и управления растущей транспортной нагрузкой. Данные с камер и детекторов позволяют не просто оценивать ситуацию на дорогах здесь и сейчас, но и прогнозировать риски, а также вносить корректировки в режимы работы светофоров для поддержания плавности движения. Это системная работа, которая напрямую влияет на комфорт и безопасность тысяч жителей губернии ежедневно», — отметил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Эффективность внедрения ИТС уже подтверждена на практике. С использованием полученных данных оптимизировано движение на основных магистралях Самары и Тольятти, включая Красноглинское шоссе, улицы Ново-Садовую и Демократическую. Адаптивное управление светофорами позволяет снижать заторы и повышать пропускную способность дорог в часы пик. 
Как пояснили в ГКУ Самарской области «Управление дорог», новые детекторы транспорта позволят получить более детальную картину о параметрах транспортных потоков. Это, в свою очередь, даст возможность еще точнее настраивать работу светофоров и эффективнее распределять нагрузку на дорожной сети.
Работа по развитию ИТС ведется для достижения целей национального проекта «Инфраструктура для жизни» и находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Реализация запланированных на 2026 год мероприятий направлена на повышение безопасности дорожного движения и качества транспортного обслуживания населения Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара Тольятти

Пассажиры «Грушинского экспресса», отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта.
09 марта 2026, 15:27
«Грушинский экспресс» стал концертным залом на колёсах в честь 8 марта
Пассажиры «Грушинского экспресса», отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта. Общество
615
В легкоатлетическом манеже в Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных организаций высшего образования.
07 марта 2026, 18:19
Команда СамГТУ - победитель областной универсиады по легкой атлетике
В легкоатлетическом манеже в Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады среди команд образовательных... Спорт
1020
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
06 марта 2026, 15:11
Тольяттинская компания ООО «УМКА» приступила к анализу эффективности производства
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации... Экономика
747

